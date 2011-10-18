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Вклады ЮниКредит Банка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов ЮниКредит Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

8 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7% 1 000 000 91 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
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Доллар США 2,45% 20 000 91 день
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8% 100 000 270 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
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Доллар США 3,75% 1 500 1800 дней
Евро 0,2% 1 500 1800 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6% 15 000 91 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5% 15 000 91 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,5% 15 000 91 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,45% 1 000 000 735 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
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Доллар США 2,45% 10 000 181 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,5% 15 000 368 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 2% 500 368 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,25% 10 000 368 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,5% 300 91 день
Евро 0,03% 300 91 день
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Вклады ЮниКредит Банка

Вклады ЮниКредит Банка помогут не только сохранить, но и приумножить ваши сбережения. На странице ЮниКредит Банка вы сможете увидеть проценты по вкладам, предлагаемые им сегодня. Подробно изучите информацию по условиям депозитов для физических лиц и действующим по ним процентным ставкам и выберите самые выгодные для вас. Советуем обратить внимание на возможность открытия и дальнейшего управления вашим вложением онлайн. Процентные ставки по таким депозитам могут оказаться выгоднее, нежели по открываемым в офисе. Все срочные вклады застрахованы государством. В случае наступления страхового случая гражданам гарантированно выплачивается возмещение по депозитам, объем которых в совокупности не превышает 1 млн 400 тыс. рублей в одном банке.