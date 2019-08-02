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Тинькофф Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Яндекс.Плюс

Mastercard World «Яндекс.Плюс» — Тинькофф Банк
Основные характеристики
  • ставка от 15% годовых
  • кредитный лимит до 700 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание 0 ₽
  • cash back до 10%
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Google Pay / Apple Pay/ Samsung Pay
Cash Back
от 1 до 10%
  • 10% от суммы покупок в одном из сервисов Яндекса, который банк предлагает раз в три месяца;
  • 5% от суммы покупок в категориях "Развлечения", "Обучение", "Спорт", "Рестораны" и в сервисах Яндекса;
  • 1% за оплату остальных покупок;
  • макс. 6 000 руб. в месяц;
  • до 30% по специальным предложениям в интернет-банке;
  • возврат платы за подписку на Яндекс.Плюс при обороте по карте от 5 000 руб. в месяц
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 390 руб. при снятии до 100 000 руб. в месяц;
  • 390 руб. + 2% от суммы, превышающей 100 000 руб. при снятии свыше 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка

не предусмотрено

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 390 руб. при снятии до 100 000 руб. в месяц;
  • 390 руб. + 2% от суммы, превышающей 100 000 руб. при снятии свыше 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 390 руб. при снятии до 100 000 руб. в месяц;
  • 390 руб. + 2% от суммы, превышающей 100 000 руб. при снятии свыше 100 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
  • пени при возникновении просроченной задолженности - 19% годовых;
  • штраф за пропуск минимального платежа - 590 руб. (не применяется при сумме задолженности меньше или равной 150 руб.);
  • выпуск / перевыпуск дополнительной карты - бесплатно;
  • доставка карты курьером по всей России
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 700 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 15% до 39,9%
15-29,9% годовых по операциям покупок; 30-39,9% годовых по операциям снятия наличных и другим
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
8% от суммы задолженности
мин. 600 руб. (сумма минимального платежа увеличивается до суммы, кратной 100 руб.)
Требования и документы
Возраст
от 18 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатный выпуск и обслуживание карты;
  • лояльные требования к возрасту и регистрации заемщика;
  • крупная сумма кредитного лимита;
  • наличие cash back
Минусы
  • льготный период не распространяется на операции по снятию наличных денежных средств
Дата актуализации
02.08.2019 17:31

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «Яндекс. Плюс» с лимитом 700 000 руб. беспроцентный период составит до 55 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 63 181 руб., процентная ставка от 15% годовых , переплата за период — 58 172 руб. , годовое обслуживание: 0 руб.

Кредитная карта «Яндекс.Плюс» в 1 городе России
1 804
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Справочная информация
АО «Тинькофф Банк»
Адрес
123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
ОГРН
1027739642281
Сайт
www.tinkoff.ru
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