Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «Яндекс. Плюс» с лимитом 700 000 руб. беспроцентный период составит до 55 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 63 181 руб., процентная ставка от 15% годовых , переплата за период — 58 172 руб. , годовое обслуживание: 0 руб.