Яндекс.Плюс
- ставка от 15% годовых
- кредитный лимит до 700 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
- cash back до 10%
- Mastercard World
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Google Pay / Apple Pay/ Samsung Pay
- 10% от суммы покупок в одном из сервисов Яндекса, который банк предлагает раз в три месяца;
- 5% от суммы покупок в категориях "Развлечения", "Обучение", "Спорт", "Рестораны" и в сервисах Яндекса;
- 1% за оплату остальных покупок;
- макс. 6 000 руб. в месяц;
- до 30% по специальным предложениям в интернет-банке;
- возврат платы за подписку на Яндекс.Плюс при обороте по карте от 5 000 руб. в месяц
- 390 руб. при снятии до 100 000 руб. в месяц;
- 390 руб. + 2% от суммы, превышающей 100 000 руб. при снятии свыше 100 000 руб. в месяц
не предусмотрено
- 390 руб. при снятии до 100 000 руб. в месяц;
- 390 руб. + 2% от суммы, превышающей 100 000 руб. при снятии свыше 100 000 руб. в месяц
- 390 руб. при снятии до 100 000 руб. в месяц;
- 390 руб. + 2% от суммы, превышающей 100 000 руб. при снятии свыше 100 000 руб. в месяц
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
- пени при возникновении просроченной задолженности - 19% годовых;
- штраф за пропуск минимального платежа - 590 руб. (не применяется при сумме задолженности меньше или равной 150 руб.);
- выпуск / перевыпуск дополнительной карты - бесплатно;
- доставка карты курьером по всей России
- операции оплаты товаров и услуг
8% от суммы задолженности
- не требуется
- не требуется
- не требуется
- бесплатный выпуск и обслуживание карты;
- лояльные требования к возрасту и регистрации заемщика;
- крупная сумма кредитного лимита;
- наличие cash back
- льготный период не распространяется на операции по снятию наличных денежных средств
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
При использовании кредитной карты «Яндекс. Плюс» с лимитом 700 000 руб. беспроцентный период составит до 55 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 63 181 руб., процентная ставка от 15% годовых , переплата за период — 58 172 руб. , годовое обслуживание: 0 руб.
- Адрес
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- ОГРН
- 1027739642281
- Сайт
- www.tinkoff.ru
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