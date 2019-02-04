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Кредитная организация была учреждена еще в 1989 году как Международный Московский Банк (ММБ) на основании постановления Совета министров СССР. В 1991 году получена генеральная лицензия Банка России № 1. ММБ стал первым российским банком с участием иностранного капитала. В число его учредителей вошли три отечественных банка (Внешэкономбанк — 20%, Сбербанк — 10%, Промстройбанк — 10%) и пять западных (Bayerische Hypo- und Vereinsbank (HVB), Creditanstalt-Bankverein, BancaCommercialeItaliana, CreditLyonnais и Kansallis-Osaki-Pankki), каждому из которых принадлежало по 12%. В июне 1994 года ВЭБ вышел из состава акционеров ММБ. Его акции были распределены между двумя новыми акционерами — Внешторгбанком и BCEN-Eurobank (на тот момент французским дочерним банком ЦБ РФ).

В 2001 году ММБ присоединил к себе российскую «дочку» Bank Austria, который в 2005 году вошел в состав группы UniCredit*. К концу 2006 года UniCredit через дочерний Bank Austria Creditanstalt AG консолидировал 90,03% акций ММБ, долей еще в 9,97% (почти 5% голосующих) акций владел Европейский банк реконструкции и развития. В июле 2007 года группа UniCredit завершила сделку по приобретению доли ЕБРР и стала владельцем 100% акций ММБ. В соответствии с программой ребрендинга банков, вошедших в состав группы UniCredit в Восточной Европе, в декабре 2007 года банк был переименован в «ЮниКредит» (с конца 2014 года — АО «ЮниКредит Банк»).

До октября 2016 года единственным акционером банка выступал UniCredit Bank Austria AG, конечным бенефициаром которого является UniCredit S.p.A. На текущий момент UniCredit S.p.A. напрямую владеет 100% акций АО «Юникредит Банк». Все акции UniCredit S.p.A. находятся в публичном обращении.

В настоящее время ЮниКредит Банк активно развивает розничный бизнес и филиальную сеть, одним из приоритетов своей деятельности называет также обслуживание предприятий малого и среднего бизнеса. На 30 сентября 2018 года сеть банка насчитывала 13 филиалов, десять представительств в Российской Федерации и одно представительство в Республике Беларусь. В целом банк располагал 102 подразделениями в РФ, общее количество сотрудников составляло около 4 тыс. человек.

Согласно годовому отчету, банк обслуживал свыше 27,8 тыс. корпоративных и около 2 млн частных клиентов по состоянию на 31 декабря 2017 года. В том числе количество клиентов — компаний малого и среднего бизнеса в 2017 году превысило 22 тысячи. В мае 2013 года «ЮниКредит» подписал соглашение об объединении банкоматных сетей с Райффайзенбанком и банком «Уралсиб». Теперь держатели карт Райффайзенбанка, «Уралсиба» и ЮниКредит Банка имеют возможность снимать наличные и узнавать баланс по картам без дополнительных комиссий в банкоматах любой из этих кредитных организаций по всей России. Объединенная сеть насчитывает более 6 тыс. устройств. По информации на сайте ЮниКредит Банка, держатели его карт также имеют возможность на стандартных условиях снимать наличные в банкоматах Московского Кредитного Банка. Кроме того, клиенты российского «ЮниКредита» могут снимать наличные в устройствах банков группы UniCredit еще в 18 странах ее присутствия на тех же условиях, что и в России.

Банк является одним из лидеров рынка автокредитования (в том числе работает по программам с государственным субсидированием), занимая позицию в топ-5 крупнейших игроков в данном сегменте (данные годового отчета за 2017 год). В список кредитных продуктов входят также кредитные карты, потребительские ссуды и ипотека (в том числе рефинансирование ипотечных кредитов). Кроме того, банк активно развивает инвестиционные продукты для частных клиентов

С начала 2018 года объем нетто-активов кредитной организации показал незначительное увеличение на 3,0% и к октябрю 2018 года составил 1,3 трлн рублей. За указанный период в пассивах рост фондировался преимущественно клиентскими средствами, главным образом краткосрочными депозитами корпоративных клиентов (в меньшей степени — вкладами физлиц). Кроме того, небольшой рост продемонстрировал собственный капитал банка. Рост по указанным статьям пассивов позволил компенсировать погашение почти четверти привлеченных МБК и более 60% выпущенных облигаций. В активах основной рост продемонстрировал кредитный портфель (+10,3%), при этом на кредитование направлялась не только ликвидность, привлеченная от клиентов, но и средства от реализации ценных бумаг, портфель которых сократился на 26%.

Для банка характерна высокая зависимость от средств юрлиц: в пассивной части баланса их доля составляет 47,6% на отчетную дату (602,4 млрд рублей). За рассмотренный период средства корпоративных клиентов продемонстрировали рост на 5,1% за счет привлечения краткосрочных депозитов (на сроки до полугода), позволивших к тому же погасить почти треть долгосрочных депозитов (свыше трех лет). Средства населения формируют 17,7% нетто-пассивов (+4,2% в объеме с начала 2018 года) и достаточно хорошо диверсифицированы по срокам, представлены как остатками на текущих и карточных счетах, так и вкладами различной срочности. Еще чуть меньшая доля приходится на собственный капитал. В его состав, согласно методике ЦБ, включен субординированный заем на сумму 480,9 млн долларов США, привлеченный от Юникредит Банк Австрия АГ, со сроком погашения в марте 2025 года.

Привлеченные банком МБК — 6,2%, из них порядка 60% привлечено на различные сроки от банков-нерезидентов (участников материнской группы), а оставшаяся часть — от российских контрагентов преимущественно на сроки до полугода. Доля выпущенных облигаций и остатков на корсчетах лоро в совокупности не превышает 1%. Клиентская база банка большая и активная, обороты по счетам клиентов в последние месяцы исследуемого периода стабильно находились в диапазоне 5—6 трлн рублей ежемесячно. Стоит отметить, что банк демонстрирует высокую концентрацию клиентского портфеля на крупнейших клиентах: на десять из них приходилось около 39% от общей суммы средств клиентов по МСФО на 30 сентября 2018 года (44% на 31 декабря 2017 года).

В составе нетто-активов 60,7% приходится на кредитный портфель, выданные МБК — 18,5%, вложения в ценные бумаги — 7,6%, высоколиквидные активы — 3,8%, вложения в капиталы других организаций — 0,6%, основные средства и прочие активы — 8,8% в совокупности.

Кредитный портфель на 81% сформирован ссудами юрлиц, оставшаяся часть — розничное кредитование, включая ссуды компаниям малого и среднего бизнеса. Совокупный портфель ссуд на отчетную дату составил 769,4 млрд рублей, увеличившись с начала 2018 года на 10,3%, преимущественно за счет доминирующего корпоративного портфеля (+10,1%), хотя розничный портфель также показал аналогичный рост в относительном выражении (+11,3%). Ссуды в основном выдаются на долгосрочный период. Просроченная задолженность показана на умеренном уровне — 4,7% (на начало 2018 года — 5,2%). Уровень резервирования — 7,6% на отчетную дату (7,9%). Имуществом при этом обеспечено 146,2% кредитного портфеля (132,1%). На 30 сентября 2018 года объем кредитов, выданных семи крупнейшим заемщикам, составлял порядка 23% совокупного кредитного портфеля до вычета резервов по МСФО.

Отраслевая структура корпоративного кредитного портфеля достаточно хорошо диверсифицирована. По данным отчета за 2017 год, крупнейшая доля в портфеле приходилась на энергетику (включая нефтегазовый сектор) и едва превышала 15%. Доли от 10% до 15% занимали также пищевая, химическая и фармацевтическая промышленности, добыча и производство цветных металлов. Доли целого ряда других отраслей в портфеле не превышали 8%.

Портфель ценных бумаг, практически полностью представленный вложениями в облигации, с начала 2018 года сократился на 26% и на отчетную дату составил 95,9 млрд рублей. Традиционно значительная часть портфеля облигаций (90% на отчетную дату) — российский гособлигации. Доля бумаг, переданных в залог по сделкам РЕПО, на отчетную дату едва превышала 4%. Внутримесячные обороты по портфелю бумаг в последнее время умеренные и стабильные.

Банк крайне активен на рынке МБК, работает в обе стороны, однако занимает позицию нетто-кредитора. Ежемесячные обороты по размещению с начала 2018 года составляли от 0,7 трлн до 2,3 трлн рублей, по привлечению — 0,4—0,9 трлн рублей. Банк размещает ликвидность преимущественно в российских банках, хотя проводит операции и с Банком России, и с банками-нерезидентами. Привлекает банк МБК внутри месяца также преимущественно на российском рынке, в меньшей степени от банков-нерезидентов (материнская структуре в основном обеспечивает банк долгосрочным фондированием). На валютном рынке фининститут выступает маркетмейкером с оборотами по валютным операциям внутри месяца, составлявшими с начала 2018 года 3—10 трлн рублей.

По итогам января — сентября 2018 года банк получил 14,5 млрд рублей чистой прибыли, согласно финансовой отчетности по РСБУ (за соответствующий период 2017 года — 22,6 млрд рублей). Чистая прибыль за весь 2017 год составила 28,0 млрд рублей.

Наблюдательный совет: Эрих Хампель (председатель), Андреа Диаманти, Карло Вивальди, Марко Радиче, Анна Мария Рикко, Хюсейн Фаик Ачыкалын, Николаус Максимильян Линарик.

Правление: Михаил Алексеев (председатель), Кирилл Жуков-Емельянов, Светлана Золотарева, Альгимантас Кундротас, Иван Матвеев, Грациано Камели, Стефано Сантини.

* Одна из крупнейших банковских групп в Европе, UniCredit обслуживает порядка 26 млн клиентов (данные презентации группы на июнь 2018 года) в Западной, Центральной и Восточной Европе (14 ключевых рынков, а также 18 других стран мира). Основными направлениями группы (с точки зрения формирования доходов) по итогам 2017 года являлись: коммерческая банковская деятельность в Италии, корпоративно-инвестиционный бизнес, деятельность подразделений в Центральной и Восточной Европе, коммерческая банковская деятельность в Германии и Австрии. Численность персонала на 30 июня 2018 года — 88 640 сотрудников. 100% акций группы (UniCredit S.p.F.) находится в публичном обращении.

Консолидированные активы UniCredit на конец 2017 года составили 836,8 млрд евро, собственный капитал — 59,3 млрд евро, чистая прибыль ? 5,5 млрд евро. В 3-ем квартале 2018 года чистая прибыль группы сократилась до 29 млн евро (против 2,82 млрд евро в III квартале 2017 года) из-за списания стоимости активов в турецком банке Yapi Kredi.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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