Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов банка «Ростфинанс» можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,54%
|300 000
|1825 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|8,9%
|100 000
|367 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|8,9%
|75 000
|367 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|8%
|500 000
|368 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Доллар США
|0,75%
|200
|271 день
|
|Евро
|0,3%
|200
|271 день
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|4,8%
|10 000
|730 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|3,87%
|3 000
|1095 дней
|
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|Ставка в рублях
|9%
|Срок
|300 дней
|Ставка в рублях
|8,1%
|Ставка в долларах
|4,05%
|Ставка в рублях
|7,4%
|Ставка в долларах
|3,75%
Вклады банка «Ростфинанс» помогут не только сохранить, но и приумножить ваши сбережения. На странице банка «Ростфинанс» вы сможете увидеть проценты по вкладам, предлагаемые им сегодня. Подробно изучите информацию по условиям депозитов для физических лиц и действующим по ним процентным ставкам и выберите самые выгодные для вас. Советуем обратить внимание на возможность открытия и дальнейшего управления вашим вложением онлайн. Процентные ставки по таким депозитам могут оказаться выгоднее, нежели по открываемым в офисе. Все срочные вклады застрахованы государством. В случае наступления страхового случая гражданам гарантированно выплачивается возмещение по депозитам, объем которых в совокупности не превышает 1,4 млн. рублей в одном банке.