Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности технология 3D Secure

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бесконтактные платежи (Бесконтакт) Выпуск и обслуживание 0 - 750 ₽ комиссия за обслуживание карты не взимается при получении пенсий и других социальных выплвт Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,7%, мин. 300 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 1% + 150 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров) Снятие наличных в ПВН других банков 1% + 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц; на все виды операций: до 6 000 000 руб. в день Дополнительная информация СМС-информирование - 60 руб., начиная с 2-го месяца Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное обслуживание карты при условии зачислении пенсий и социальных выплат

льготное снятие наличных в банкоматах банков-партнеров Минусы наличие комиссии за снятие в ПВН банка Особые ограничения доставка карты курьером - 390 руб. Дата актуализации 04.02.2019 12:48 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.