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Райффайзенбанк был зарегистрирован в середине 1996 года как кредитная организация со 100% австрийским капиталом под наименованием «Райффайзенбанк Австрия». Генеральную лицензию ЦБ РФ получил в 2001 году, в том же году был преобразован в закрытое акционерное общество. В феврале 2005 года стал членом системы страхования вкладов физических лиц.

В начале 2006 года ОАО «ИмпэксБанк» (см. «Книгу Памяти»), выступавший когда-то бриджующим для банка «Российский Кредит» Бориса Иванишвили, стал одним из банков группы «Райффайзен» (Raiffeisen). Слияние российского Райффайзенбанка и ИмпэксБанка завершилось в ноябре 2007 года. С декабря 2007 года объединенный банк работает под наименованием ЗАО «Райффайзенбанк». В феврале 2015 года организационно-правовая форма была изменена на акционерное общество.

В ноябре 2015 года в ряде СМИ появились сообщения о том, что российское подразделение Райффайзенбанка может быть выставлено на продажу и что интерес к данной сделке проявляет Альфа-Банк. Впрочем, эту информацию категорически опровергли в пресс-службе российской «дочки» Raiffeisen Bank International (RBI), отметив, что у группы нет никаких планов по продаже бизнеса в РФ. Тем не менее в ноябре 2015 года состоялась сделка по продаже НПФ «Райффайзен», принадлежавшего Райффайзенбанку, группе «БИН».

На текущий момент единственным акционером банка выступает «Райффайзен Банк Интернациональ АГ» с долей в 100%.

Банк имеет развитую сеть обособленных подразделений, включая пять филиалов (в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Краснодаре) и 177 отделений на 30 июня 2018 года. Численность персонала банка на указанную дату составляла 8 636 человек (на конец 2017 года — 8 171 человек). Держателям пластика доступно порядка 2 тыс. собственных банкоматов Райффайзенбанка, а также около 16 тыс. банкоматов партнерских сетей, где можно снимать наличные по «домашним» тарифам. Общее количество мест и точек пополнения карт и счетов банка насчитывает 8,7 тыс.

Банк предоставляет широкий спектр услуг физическим и юридическим лицам. Основными направлениями деятельности банка являются кредитование реального сектора экономики и прежде всего — крупных российских производителей и предприятий-экспортеров, кредитование физлиц (кредиты наличными, автокредиты, ипотека, рефинансирование) и предприятий МСБ, конверсионные операции, РКО, привлечение депозитов от юридических и физических лиц, документарные операции, операции с ценными бумагами, выпуск и обслуживание банковских карт (MasterCard и Visa), депозитарное и брокерское обслуживание, инвестиционно-банковские операции.

Объем активов нетто по итогам первых восьми месяцев 2018 года показал существенный рост (на 19,8%) и превысил на 1 сентября отметку в 1 трлн рублей. За указанный период в пассивах продемонстрировали заметный рост (от 11% до 53%) все основные источники фондирования (за исключением собственных облигаций, которые банк практически полностью погасил), в том числе клиентские средства, межбанковские кредиты и собственный капитал. В структуре активов свыше половины всего роста пришлось на вложения в ценные бумаги (+140,1%), хотя весьма заметный прирост продемонстрировал и кредитный портфель (+13,9%). Часть ликвидности банк получил от погашения выданных МБК (портфель сократился на 18%). Наблюдается также сокращение на 17% объема высоколиквидных остатков.

В структуре пассивов банка на 1 сентября 2018 года 41,7% приходится на депозиты физлиц. Объем вкладов физических лиц с начала 2018 года увеличился на 13,7% и на отчетную дату был на 76,2% сформирован средствами на текущих и карточных счетах. Около 31% в пассивах занимают средства на счетах и депозитах компаний, некоммерческих и финансовых организаций (включая средства бюджетных организаций). При этом значительную часть клиентских средств юрлиц формируют остатки на расчетных счетах (порядка 73% на 1 сентября 2018 года). Доля в 7% от пассивов приходится на привлечения от банков (как российских, так и иностранных, в том числе от материнской компании), объем выпущенных ценных бумаг сократился к отчетной дате практически до нуля за счет погашения собственных облигаций. Доля в 0,5% — остатки на корсчетах лоро российских кредитных организаций и банков-нерезидентов.

Райффайзенбанк располагает мощной и очень активной клиентской базой, в которую входит большое количество крупных российских и иностранных компаний, а также физических лиц. Обороты по счетам клиентов внутри месяца с начала 2018 года составляли 2,5—4,1 трлн рублей ежемесячно. Крайне важной частью пассивной базы выступают средства физлиц (в том числе остатки на карточных счетах), что подразумевает значительный уровень зависимости от этого источника фондирования. Другим важным источником средств для развития стали долгосрочные депозиты, привлеченные от банков материнской группы. Сильной стороной банка стала возможность привлекать значительные объемы долгосрочного фондирования как на российских, так и на международных рынках. Клиентская база кредитного учреждения демонстрирует незначительную концентрацию на крупных клиентах: по состоянию на 30 июня 2018 года на средства двадцати крупнейших клиентов приходилось 9,6% от общей суммы клиентских обязательств по МСФО (на конец 2017 года — 7,2%). Основу клиентской базы составляют компании и организации из сферы недвижимости, производства, торговли и финансовой деятельности.

Собственные средства на отчетную дату формировали порядка 12% пассивов. С начала 2018 года объем капитала, рассчитанного по методике ЦБ, увеличился на 11%, составив на 1 сентября 2018 года 143,4 млрд рублей. Тем не менее, норматив достаточности собственных средств банка (Н1.0) сократился за соответствующий период с 13,3% до 12,9% (при минимуме в 8%) за счет роста величины активов, взвешенных с учетом риска. По данным на 1 июля 2018 года, банком были привлечены субординированные кредиты от материнской группы на сумму 32,8 млрд рублей.

В составе активов 62,1% приходится на кредитный портфель, 17,2% формируют вложения в ценные бумаги, 8,9% — портфель размещенных МБК, 4,1% — высоколиквидные активы (преимущественно остатки в кассе и на корсчете в ЦБ). Прочие активы занимают 6,3%, на основные средства и вложения в капиталы других организаций в совокупности приходится не более 1,5%.

В кредитном портфеле на отчетную дату преобладали ссуды предприятиям и организациям с долей в 58,7%. Однако за период с начала 2018 года наибольший прирост продемонстрировали кредиты физическим лицам — как в абсолютном, так и относительном выражениях (+47,5 млрд рублей и +21,6% соответственно). Впрочем, ссуды юрлицам также внесли вклад в общий рост портфеля с начала 2018 года (+13,9%), прибавив 9,1%, или 31,6 млрд рублей. Уровень просроченной задолженности в совокупном портфеле составил к отчетной дате 3,4%, чуть сократившись с начала 2018 года. Уровень резервирования на отчетную дату более чем вдвое покрывает долю просроченных ссуд, составляя почти 7%. Уровень обеспечения кредитного портфеля залогом имущества традиционно невысокий и составляет на отчетную дату 36,7% (в начале 2018 года — 48,7%). По данным отчетности МСФО, в отраслевой структуре корпоративного кредитного портфеля на 30 июня 2018 года преобладали производство (38,4%), торговля (22,9%), недвижимость (11,7%) и горнодобывающая промышленность (10,8%). В розничном направлении банк имеет сильные позиции по потребительскому кредитованию (56,0% в розничном портфеле на конец первого полугодия 2018 года), ипотеке (30,8%) и ссудам на покупку жилья (кроме ипотечных, 12,2%).

Портфель ценных бумаг вырос за исследуемый период почти в 2,5 раза: если на начало 2018 года его доля в активах составляла 8,6%, то к отчетной дате доля увеличилась до 17,2%. Ценные бумаги практически полностью представлены облигациями, в структуре которых, в свою очередь, преобладают российские госбумаги с долей в 72%. Оставшаяся часть портфеля представлена еврооблигациями (14,5% в портфеле), облигациями российских компаний (10,5%) и банков (3,6%). Обороты по портфелю невысокие, в том числе и по сделкам РЕПО, совершаемым на нерегулярной основе.

На рынке межбанковских кредитов банк крайне активен. Постоянно размещает избыточную ликвидность как в овернайты иностранным банкам, так и в российские банки. Также активно привлекает ликвидность — как от материнской компании, так и от российских банков и ЦБ РФ. Кредитная организация является одним из маркетмейкеров рынка конверсионных операций (Forex), обороты по которым за исследуемый период составляли от 10 трлн до 20 трлн рублей в месяц.

За январь — август 2018 года кредитная организация получила прибыль в размере 13,2 млрд рублей по РСБУ (за аналогичный период 2017 года прибыль составила 16,2 млрд рублей). За весь 2017 год чистая прибыль банка составила 23,2 млрд рублей.

Наблюдательный совет: Иоханн Штробль (председатель), Андрей Степаненко, Мартин Грюлль, Андреас Гшвентер, Питер Леннкх, Ханнес Мёзенбахер.

Правление: Сергей Монин (председатель), Никита Патрахин, Андрей Попов, Герт Хебенштрайт, Роланд Васс, Роман Зильбер.

*Raiffeisen Bank International AG (RBI) занимает лидирующие позиции в сфере корпоративного и инвестиционного бизнеса на банковском рынке Австрии, а также в Центральной и Восточной Европе, где имеет развитую сеть дочерних банков. После объединения RBI с его основным акционером Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) в марте 2017 года новая объединенная структура функционирует под названием Raiffeisen Bank International AG. Общее количество сотрудников группы насчитывает порядка 50 тыс. человек. Группа обслуживает 16,7 млн клиентов и располагает 2,4 тыс. подразделений. С 2005 года акции группы котируются на Венской фондовой бирже (в свободном обращении находится порядка 41,2% акций банка).

RBI является вторым крупнейшим по размеру банком Австрии. По данным на 30 июня 2018 года, совокупный активы группы RBI составили 143,6 млрд евро (+6,3% за первое полугодие 2018 года), ссуды клиентам — 77,9 млрд евро (+0,3%), депозиты клиентов — 79,9 млрд евро (-6%). Чистая прибыль за первое полугодие 2018 года — 820 млн евро (за аналогичный период 2017 года — 656 млн евро).

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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