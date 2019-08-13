|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|
Visa Gold
|нет
|0
|есть
|
|
77 заявок
|
Visa Gold
Mastercard World
|до 9%
|0 - 2 988
|до 2,5%
|
|
39 заявок
|
Visa Gold
Mastercard World
|нет
|0
|есть
|
|
25 заявок
|
Visa Gold
Mastercard Gold
|до 8%
|0
|нет
|нет
|до 5%
|0 - 1 188
|до 5%
|нет
|
Mastercard Gold
Mastercard World
|нет
|0 - 1 200
|есть
|
|
Visa Gold
Mastercard World
|до 6%
|0 - 1 200
|до 2%
|нет
|
3 заявки
|
Visa Gold
Mastercard Gold
|до 5%
|2 600
|нет
|
|
Visa Gold
Mastercard Gold
|до 3%
|2 000
|нет
|
|
Visa Gold
Mastercard Gold
|до 1%
|3 000
|нет
|
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Золотая карта – это тот платежный инструмент, которым вы можете пользоваться для оплаты и получения наличных как на территории РФ так и в зарубежных поездках. Данный вид выпуска как правило, стоит дороже стандартных, но дают держателю обслуживание и гарантии безопасности счетов, более высокого уровня (выше – только по пластику платиновой категории). А так же,Gold позволяет держателям получить возможность участия в бонусных программах компаний партнеров.