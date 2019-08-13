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Дебетовые карты Голд ( Gold)

Найдено 25 дебетовых карт
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
нет 0 есть
  • для путешествий
  • другое
  • супермаркеты
77 заявок
Visa Gold
Mastercard World
Мир Премиальная
Мир-Maestro
до 9% 0 - 2 988 до 2,5%
  • для путешествий
  • другое
39 заявок
нет 0 есть
  • другое
25 заявок
до 8% 0 нет нет
4 заявки
до 5% 0 - 1 188 до 5% нет
4 заявки
Mastercard Gold
Mastercard World
Мир Классическая
нет 0 - 1 200 есть
  • другое
4 заявки
до 6% 0 - 1 200 до 2% нет
3 заявки
Visa Gold
Mastercard Gold
Мир
до 5% 2 600 нет
  • благотворительность
  • другое
Visa Gold
Mastercard Gold
Мир Премиальная
до 3% 2 000 нет
  • другое
  • для путешествий
до 1% 3 000 нет
  • благотворительность

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Золотая карта – это тот платежный инструмент, которым вы можете пользоваться для оплаты и получения наличных как на территории РФ так и в зарубежных поездках. Данный вид выпуска как правило, стоит дороже стандартных, но дают держателю обслуживание и гарантии безопасности счетов, более высокого уровня (выше – только по пластику платиновой категории). А так же,Gold позволяет держателям получить возможность участия в бонусных программах компаний партнеров.