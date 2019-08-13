Золотая карта – это тот платежный инструмент, которым вы можете пользоваться для оплаты и получения наличных как на территории РФ так и в зарубежных поездках. Данный вид выпуска как правило, стоит дороже стандартных, но дают держателю обслуживание и гарантии безопасности счетов, более высокого уровня (выше – только по пластику платиновой категории). А так же,Gold позволяет держателям получить возможность участия в бонусных программах компаний партнеров.

