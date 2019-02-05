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Руснарбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Доходная

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 600 ₽
  • начисление процентов на остаток
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Gold
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 5% до 6,5%
проценты не начисляются при остатке на счете менее 30 000 руб. в течение месяца; 5% годовых начисляется при остатке от 30 000 руб. до 100 000 руб.; 6,5% годовых начисляется при остатке свыше 100 000 руб.
Выпуск и обслуживание
600 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1,5%, мин. 100 руб. (0,5%, мин. 50 руб. - в банкоматах ПАО "Росбанк")

Снятие наличных в ПВН других банков

1,5%, мин. 100 руб. (0,5%, мин. 50 руб. - в ПВН ПАО "Росбанк")

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • возникновение несанкционированной задолженности - 60% годовых;
  • конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 до 65 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • начисление процентов на остаток средств;
  • невысокая стоимость обслуживания
Дата актуализации
05.02.2019 13:15
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Доходная» в 4 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Русский Народный Банк»
Адрес
115184, г. Москва, Озерковский пер., д. 3
Сайт
www.rusnarbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
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Банкоматы 4
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Телефоны
(495) 664-88-00