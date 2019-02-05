Руснарбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Доходная
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 600 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 5% до 6,5%
проценты не начисляются при остатке на счете менее 30 000 руб. в течение месяца; 5% годовых начисляется при остатке от 30 000 руб. до 100 000 руб.; 6,5% годовых начисляется при остатке свыше 100 000 руб.
Выпуск и обслуживание
600 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 100 руб. (0,5%, мин. 50 руб. - в банкоматах ПАО "Росбанк")
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 100 руб. (0,5%, мин. 50 руб. - в ПВН ПАО "Росбанк")
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- возникновение несанкционированной задолженности - 60% годовых;
- конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 до 65 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- начисление процентов на остаток средств;
- невысокая стоимость обслуживания
Дата актуализации
05.02.2019 13:15
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Доходная» в 4 городах России
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Русский Народный Банк»
- Адрес
- 115184, г. Москва, Озерковский пер., д. 3
- Сайт
- www.rusnarbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 664-88-00