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Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип Начисление процентов на остаток средств на счете проценты не начисляются при остатке на счете менее 30 000 руб. в течение месяца; 5% годовых начисляется при остатке от 30 000 руб. до 100 000 руб.; 6,5% годовых начисляется при остатке свыше 100 000 руб. от 5% до 6,5% Выпуск и обслуживание 600 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 100 руб. (0,5%, мин. 50 руб. - в банкоматах ПАО "Росбанк") Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 100 руб. (0,5%, мин. 50 руб. - в ПВН ПАО "Росбанк") Лимиты по операциям снятие наличных: до 1 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

возникновение несанкционированной задолженности - 60% годовых;

конвертация - по курсу банка Требования к держателю карты Возраст от 18 до 65 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

начисление процентов на остаток средств;

невысокая стоимость обслуживания Дата актуализации 05.02.2019 13:15 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.