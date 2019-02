Справка Banki.ru

АО «КБ «Русский Народный Банк» (Руснарбанк) учрежден в 2001 году решением единственного акционера ООО «Гамбит Инвестментс» и зарегистрирован в апреле 2002 года в Москве. В 2006 году приступил к кассовому обслуживанию клиентов и осуществлению денежных переводов физических лиц без открытия счета. В мае 2009 года Руснарбанк был реорганизован в форме присоединения к нему ЗАО «БелДорБанк», а в июле 2011 года — в форме присоединения к нему ЗАО «Гамбит Инвестментс». В декабре 2015 года организационно-правовая форма Руснарбанка была изменена на АО. С июня 2008 года является участником системы страхования вкладов физических лиц.

До ноября 2016 года конечными бенефициарами банка являлись бывший член совета директоров банка и генеральный директор ООО «УК «Трансюжстрой»* Анатолий Антипов (97%), а также член совета директоров, председатель правления банка Вячеслав Орленко и бывший член правления Владимир Кузнецов (по 1,5%).

На сегодняшний день банк входит в группу компаний «Регион», а бенефициарами кредитной организации являются совладельцы АО «Инвестиционная компания «Регион» Сергей Судариков (90%) и Андрей Жуйков (10%).

Головной офис кредитной организации расположен в Москве. Сеть продаж представлена четырьмя дополнительными офисами в Москве, филиалом в Белгороде, образованным на базе присоединенного ЗАО «БелДорБанка», и двумя дополнительными офисами, расположенными в Белгородской области. Собственная сеть банкоматов включает в себя четыре устройства в Москве и два в Белгороде. Численность персонала на 1 января 2018 года составляла 142 человека.

Согласно данным отчетности по МСФО за 2017 год, основной объем кредитного портфеля приходился на следующие отрасли экономики: финансовые услуги (66%), торговля (13,9%), информационные технологии (8,4%), строительство (7,0%). Основу клиентской базы формируют физические лица (36,9%), торговые предприятия (21,3%), финансовые организации (13,3%), предприятия сферы строительства и недвижимости (11,7%), сферы услуг (10,5%). В число клиентов в различные периоды входили такие компании, как ООО «Регион Портфельные инвестиции», ООО «Трансюжстрой-Сервис», ООО «Промышленные предприятия», ООО «Белтрансэкспедиция», ООО «Русская традиция-Белгород», ООО «Селена», ООО «Завод моющих средств», ЗАО «Спецсетьстрой-5», ООО «Агростройсервис», ЗАО «АэроБел», ООО «Инвестстройцентр», ООО «УК «Трансюжстрой».

Юридическим лицам банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание, корпоративные карты, кредитные программы, банковские гарантии, размещение средств (депозиты), система «Клиент-Банк», операции с ценными бумагами, брокерское и депозитарное обслуживание.

Физическим лицам доступны вклады, РКО, индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), денежные платежи и переводы (Western Union, Contact, «Золотая Корона»), пластиковые карты (Visa, MasterCard), интернет-банкинг, индивидуальные сейфы.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 11,5% (или 1,9 млрд рублей), составив 14,6 млрд рублей на 01.07.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств, привлеченных на рынке МБК, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей совокупного кредитного портфеля и выданных МБК.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 45,6% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 17,9% до 33,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 1,9 млрд рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 29,5% до 45,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 1,8 млрд рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах сократилась c 35,1% до 2,1%, при этом их номинальный объем сократился на 5,5 млрд рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.07.2018 составил 2,9 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 15,4% (или 390 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 19,9% и 80,1% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 17,63% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью вложений в ценные бумаги, которая на отчетную дату формирует 47,9% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.07.2018 составляют 88,2% и 11,8% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 57,3% до 36,2%, при этом их номинальный объем сократился на 4,2 млрд рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 33,3% до 47,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 1,5 млрд рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 5,2% до 4,1%, при этом их номинальный объем сократился на 262,2 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 2,9% до 8,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 807,8 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в основные средства минимальна (менее 1%);

• доля прочих активов увеличилась c 0,9% до 2,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 212,1 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 5,3 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 4,2 млрд рублей (или 44,1%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 95,4%. Кредитный портфель преимущественно краткосрочный: доля кредитов, выданных на срок менее одного года, составляет 55,1%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 0,4% до 0,7%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 1,2%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 6,1 млрд рублей (115,6% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.07.2018 составляет 603,5 млн рублей, из которых 600 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. Объем привлеченных средств на 01.07.2018 составляет 300 млн рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 34,2 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 233,1 млн рублей. По итогам первого полугодия 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 27,1 млн рублей.

Совет директоров: Сергей Менжинский (председатель), Джаннат Тухтаева, Александр Фадеев, Александр Омельченко, Александр Синицын.

Правление: Александр Синицын (председатель), Михаил Павлов, Эльдар Мансимов, Ольга Фролова, Александр Акулинин, Вячеслав Дорошко, Сергей Минофьев.

* ООО «УК «Трансюжстрой» образовано в 1994 году в Белгороде на базе подразделений строительного треста «Нижнеангарсктрансстрой», который являлся основным подрядчиком на одном из наиболее трудных и дорогостоящих участков Байкало-Амурской магистрали — Бурятском. Сегодня Трансюжстрой входит в число крупнейших строительных организаций, участвующих в создании транспортной инфраструктуры страны. В ее составе более 20 организаций для выполнения всего комплекса работ по проектированию и строительству железных и автомобильных дорог, объектов промышленного и гражданского назначения, а также предприятия по производству строительных материалов и конструкций.

Компания принимала и принимает участие в строительстве объектов транспортной инфраструктуры для Олимпиады 2014 года в городе Сочи, Универсиады 2013 года в Казани, объектов Московской, Приволжской, Северо-Кавказской, Октябрьской и Забайкальской железных дорог.

