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Вклады Металлинвестбанка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Металлинвестбанка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

6 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,23% 100 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,6% 10 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Доллар США 2,9% 500 000 1100 дней
Евро 0,1% 1 000 91 день
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,4% 10 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
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Доллар США 2,7% 500 000 1100 дней
Евро 0,1% 1 000 181 день
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6% 5 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,4% 1 400 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,2% 30 000 367 дней
Евро 0,1% 1 000 181 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6% 1 400 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 0,9% 30 000 367 дней
Евро 0,1% 1 000 367 дней
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Вклады Металлинвестбанка

Вклады Металлинвестбанка помогут не только сохранить, но и приумножить ваши сбережения. На странице Металлинвестбанка вы сможете увидеть проценты по вкладам, предлагаемые им сегодня. Подробно изучите информацию по условиям депозитов для физических лиц и действующим по ним процентным ставкам и выберите самые выгодные для вас. Советуем обратить внимание на возможность открытия и дальнейшего управления вашим вложением онлайн. Процентные ставки по таким депозитам могут оказаться выгоднее, нежели по открываемым в офисе. Все срочные вклады застрахованы государством. В случае наступления страхового случая гражданам гарантированно выплачивается возмещение по депозитам, объем которых в совокупности не превышает 700 тыс. рублей в одном банке.