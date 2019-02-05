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Русский Стандарт, кредитная карта Все кредитные карты банка

American Express

American Express Card «American Express Card» — Русский Стандарт
Основные характеристики
  • ставка от 21,9% годовых
  • кредитный лимит до 299 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание 1 500 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • American Express
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 500 ₽

со 2-го года: 1 500 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

4,9%, мин. 499 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

4,9%, мин. 499 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

4,9%, мин. 499 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

4,9%, мин. 499 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка, без комиссии;
  • неустойка за пропуск платежа - 700 руб.;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
  • накопительная бонусная программа Membership Rewards - 700 руб. в год;
  • American Express Selects - программа скидок в магазинах и ресторанах по всему миру;
  • страхование от несчастного случая во время путешествия и защита покупок
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 299 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 21,9% до 49,9%
21,9-33,9% по операциям по оплате товаров и услуг; 35,9-49,9% по операциям на снятие наличных
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
3% от суммы задолженности
Требования и документы
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • страхование на время путешествий;
  • не требуется подтверждение дохода
  • участие в программе скидок American Express Selects
Минусы
  • льготный период только на покупки;
  • высокая процентная ставка на операции по снятию наличных
Особые ограничения
  • бесплатная доставка карты курьером по Москве
Дата актуализации
05.02.2019 10:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «American Express» в 85 городах России
103 934
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Справочная информация
АО «Банк Русский Стандарт»
Адрес
105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
Сайт
www.rsb.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(495) 748-07-48