Обслуживание карты Тип карты

American Express Технологические особенности технология 3D Secure

чип Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 1 500 ₽ со 2-го года: 1 500 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 4,9%, мин. 499 руб. Снятие наличных в ПВН банка 4,9%, мин. 499 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 4,9%, мин. 499 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 4,9%, мин. 499 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу банка, без комиссии;

неустойка за пропуск платежа - 700 руб.;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;

СМС-информирование - 59 руб. в месяц;

накопительная бонусная программа Membership Rewards - 700 руб. в год;

American Express Selects - программа скидок в магазинах и ресторанах по всему миру;

страхование от несчастного случая во время путешествия и защита покупок Условия кредитования Размер кредитного лимита до 299 000 ₽ Льготный период до 55 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 21,9-33,9% по операциям по оплате товаров и услуг; 35,9-49,9% по операциям на снятие наличных от 21,9% до 49,9% Погашение кредита минимальный ежемесячный платеж:

3% от суммы задолженности Требования и документы Возраст от 21 до 65 лет Подтверждение дохода не требуется Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы страхование на время путешествий;

не требуется подтверждение дохода

участие в программе скидок American Express Selects Минусы льготный период только на покупки;

высокая процентная ставка на операции по снятию наличных Особые ограничения бесплатная доставка карты курьером по Москве Дата актуализации 05.02.2019 10:13

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.