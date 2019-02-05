Русский Стандарт, кредитная карта Все кредитные карты банка
American Express
American Express Card «American Express Card» — Русский Стандарт
Основные характеристики
- ставка от 21,9% годовых
- кредитный лимит до 299 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 1 500 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- American Express
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 500 ₽
со 2-го года: 1 500 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
4,9%, мин. 499 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
4,9%, мин. 499 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
4,9%, мин. 499 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
4,9%, мин. 499 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка, без комиссии;
- неустойка за пропуск платежа - 700 руб.;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
- накопительная бонусная программа Membership Rewards - 700 руб. в год;
- American Express Selects - программа скидок в магазинах и ресторанах по всему миру;
- страхование от несчастного случая во время путешествия и защита покупок
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 299 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 21,9% до 49,9%
21,9-33,9% по операциям по оплате товаров и услуг; 35,9-49,9% по операциям на снятие наличных
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
3% от суммы задолженности
3% от суммы задолженности
Требования и документы
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
- не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- страхование на время путешествий;
- не требуется подтверждение дохода
- участие в программе скидок American Express Selects
Минусы
- льготный период только на покупки;
- высокая процентная ставка на операции по снятию наличных
Особые ограничения
- бесплатная доставка карты курьером по Москве
Дата актуализации
05.02.2019 10:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «American Express» в 85 городах России
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Справочная информация
АО «Банк Русский Стандарт»
- Адрес
- 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
- Сайт
- www.rsb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 748-07-48