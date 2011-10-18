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Вклады Тимер Банка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Тимер Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

8 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,5% 100 000 372 дня
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,7% 30 000 372 дня
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Доллар США 0,7% 530 372 дня
Евро 0,5% 440 372 дня
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,95% 1 000 000 372 дня
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 0,8% 15 000 372 дня
Евро 0,5% 15 000 372 дня
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,95% 1 000 000 186 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,5% 5 000 372 дня
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,75% 10 000 120 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,98% 10 000 360 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7% 1 000 720 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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