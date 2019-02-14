Пенсионный Плюс
Россельхозбанк,
Россельхозбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,85%
Сумма
от 500 ₽
Срок
от 395 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
114 ₽
Ставка
6,85%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|395 дней
|730 дней
|1095 дней
|от 500 ₽ до 10 000 000 ₽
|6,45
|6,65
|6,85
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- открывается при предъявлении пенсионного удостоверения;
- или документа из Пенсионного Фонда РФ об установлении и/или назначении страховой пенсии;
- или документа о назначении ежемесячного пожизненного содержания от судов, входящих в судебную систему РФ;
- в случае достижения соответствующего возраста: для женщин 55 лет, для мужчин 60 лет, а также когда до наступления пенсии по старости осталось не более двух месяцев, предоставление соответствующего документа из Пенсионного Фонда РФ не требуется
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 18.01.2019 10:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный Плюс» в 1125 городах России
237 022
Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
- Адрес
- 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
- Сайт
- www.rshb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-01-00 — единая справочная служба
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