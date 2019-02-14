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Пенсионный Плюс

Россельхозбанк,

Россельхозбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
до 6,85%
Сумма
от 500 ₽
Срок
от 395 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
114
Ставка
6,85%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
395 дней 730 дней 1095 дней
от 500 ₽ до 10 000 000 ₽ 6,45 6,65 6,85
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • открывается при предъявлении пенсионного удостоверения;
  • или документа из Пенсионного Фонда РФ об установлении и/или назначении страховой пенсии;
  • или документа о назначении ежемесячного пожизненного содержания от судов, входящих в судебную систему РФ;
  • в случае достижения соответствующего возраста: для женщин 55 лет, для мужчин 60 лет, а также когда до наступления пенсии по старости осталось не более двух месяцев, предоставление соответствующего документа из Пенсионного Фонда РФ не требуется
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
18.01.2019 10:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный Плюс» в 1125 городах России
237 022
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Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
Адрес
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
Сайт
www.rshb.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 35
Банкоматы 56
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Телефоны
8 800 100-01-00 — единая справочная служба

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