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Капитал

Интерпрогрессбанк,

Интерпрогрессбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,75%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
77 898
Ставка
7,75%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней 367 дней
от 3 000 ₽ 6,5 7 7,5
от 1 000 000 ₽ 6,75 7,25 7,75
от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней 367 дней
от 100 $ 2,25 2,5 3
от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней 367 дней
от 100 € 0,1 0,1 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

до 180 дней - по ставке вклада "До востребования", со 181 дня - по ставке 5% годовых (от 3 000 рублей) и 5,25% годовых (от 1 000 000 рублей), 1% годовых в долларах, 0,01% годовых евро

Автопролонгация
возможна
в случае открытия вклада через интернет-банк автоматическое перезаключение договора не предусмотрено
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
21.01.2019 10:43
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Капитал» в 3 городах России
42 203
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Справочная информация
АО «Интерпрогрессбанк»
Адрес
115201, г. Москва, Старокаширское ш., д. 2, корп. 1, стр. 1
ОГРН
1027739065375
Сайт
www.ipb.ru
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Телефоны
(495) 411-00-00 — служба клиентской поддержки (круглосуточно)

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