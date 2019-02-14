Капитал
Интерпрогрессбанк,
Интерпрогрессбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,75%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
77 898 ₽
Ставка
7,75%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 366 дней
|367 дней
|от 3 000 ₽
|6,5
|7
|7,5
|от 1 000 000 ₽
|6,75
|7,25
|7,75
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 366 дней
|367 дней
|от 100 $
|2,25
|2,5
|3
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 366 дней
|367 дней
|от 100 €
|0,1
|0,1
|0,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до 180 дней - по ставке вклада "До востребования", со 181 дня - по ставке 5% годовых (от 3 000 рублей) и 5,25% годовых (от 1 000 000 рублей), 1% годовых в долларах, 0,01% годовых евро
- Автопролонгация
-
возможна
в случае открытия вклада через интернет-банк автоматическое перезаключение договора не предусмотрено
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 21.01.2019 10:43
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Капитал» в 3 городах России
42 203
Справочная информация
АО «Интерпрогрессбанк»
- Адрес
- 115201, г. Москва, Старокаширское ш., д. 2, корп. 1, стр. 1
- ОГРН
- 1027739065375
- Сайт
- www.ipb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 411-00-00 — служба клиентской поддержки (круглосуточно)
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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