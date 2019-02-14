Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 180 дней - по ставке вклада "До востребования", со 181 дня - по ставке 5% годовых (от 3 000 рублей) и 5,25% годовых (от 1 000 000 рублей), 1% годовых в долларах, 0,01% годовых евро Автопролонгация возможна в случае открытия вклада через интернет-банк автоматическое перезаключение договора не предусмотрено Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 21.01.2019 10:43

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.