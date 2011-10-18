Вход

Вклады Интерпрогрессбанка

изменить банк

Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Интерпрогрессбанка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

9 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,75% 50 000 549 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 2,25% 1 000 549 дней
Евро 0,1% 1 000 549 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,5% 10 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,75% 1 000 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
Подробнее
Доллар США 3% 100 367 дней
Евро 0,1% 100 91 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,25% 1 500 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 2,25% 25 000 367 дней
Евро 0,1% 5 000 91 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,5% 1 000 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 2,75% 1 000 367 дней
Евро 0,1% 1 000 91 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8% 10 000 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 3% 300 000 367 дней
Евро 1% 300 000 367 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,5% 1 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 2,75% 100 367 дней
Евро 0,1% 100 91 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,5% 1 000 000 731 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 2,75% 1 000 731 день
Евро 0,1% 1 000 731 день
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6% 100 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
68 098

Похожие продукты других банков: Саровбизнесбанк, НБД-Банк, Кошелев-Банк.

Другие продукты: Автокредиты, Кредиты для бизнеса

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

В банках

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще
Интерпрогрессбанк
лицензия № 600

Продукты банка

Рейтинги

Вклады Интерпрогрессбанка

Сегодня одним из инструментов сбережения и накопления финансов для физических лиц выступают срочные вклады в Интерпрогрессбанке, при открытии которых клиент выбирает определенный срок хранения денежных средств на депозитном счете. Разместить денежные средства и получить достойные проценты по вкладам в Интерпрогрессбанке можно как в рублях, так и в иностранной валюте. Процентные ставки по валютным вкладам, как правило, ниже, чем по рублевым. Полученный доход может выплачиваться вкладчику или прибавляться к сумме вклада, т.е. капитализироваться ежемесячно, ежеквартально и т.д. Периодичность выплаты или капитализации процентов прописывается в договоре. В настоящее время популярна услуга оформления заявки на открытие вклада онлайн через сайт банка или «Личный кабинет» в интернет-банке. Самые выгодные ставки Вы найдете на портале Банки.ру!