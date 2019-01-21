Справка Banki.ru

Банк учрежден в марте 1973 года в качестве отделения Госбанка СССР, на базе которого в 1990 году был организован Коммерческий банк экономического и социального развития «ИнтерПрогрессБанк». В 1993 году банк был преобразован в акционерное общество закрытого типа, на сегодняшний день функционирует в форме АО.

В 2006 году банк был приобретен структурами «Конверс Групп», которые привлекло участие банка в системе страхования вкладов и активная работа с частными лицами. По оценкам экспертов M&A Journal, за 78,19% акций было отдано 13,4 млн долларов США. Впрочем, спустя несколько месяцев планы «Конверс Групп» изменились: в качестве опорного розничного банка группы был выбран тогда еще калининградский Инвестбанк, а Интерпрогрессбанк в начале 2007 года был продан уже за 18—19 млн долларов США.

В ноябре 2015 года в СМИ появилась информация о том, что отставка главы РЖД Владимира Якунина может негативно сказаться на деятельности банка ввиду того, что значительную часть кредитного портфеля банка формируют кредиты, выданные основным подрядчикам государственной монополии. С похожей формулировкой 13 ноября того же года рейтинговое агентство RAEX изменило прогноз по рейтингу Интерпрогрессбанка на «негативный». Сам рейтинг (А, «высокий уровень кредитоспособности») был подтвержден и отозван из-за отказа банка от поддержания публичного статуса рейтинга. Изменение прогноза было обусловлено ростом неопределенности относительно финансового состояния значительной части заемщиков банка. По сообщению агентства, «указанные заемщики специализируются на выполнении контрактов для крупной государственной монополии, в топ-менеджменте которой произошли кадровые перестановки». Также в сообщениях СМИ фигурируют сведения о дружбе Якунина с одним из бывших владельцев ИПБ — Андреем Крапивиным, который скончался в апреле 2015 года, после чего его пакет акций перешел к его сыну Алексею Крапивину.

На текущий момент основными акционерами выступают члены совета директоров Алексей Крапивин, Валерий Маркелов (по 28,67%), Борис Ушерович (14,97%) и его супруга Елена Ушерович (13,71%), член совета директоров Юрий Ободовский (12,57%). На долю акционеров-миноритариев приходится 1,41% акций банка.

Сеть банка представлена головным офисом, восемью дополнительными офисами и пятью операционными кассами вне кассового узла в Москве, допофисом в подмосковной Лобне, а также филиалом и допофисом в Санкт-Петербурге. Сеть банкоматов насчитывает 38 устройств на территории Московского региона и Санкт-Петербурга. Клиенты банка также имеют возможность использовать для снятия наличных и пополнения банкоматы ПАО «Росбанк». Сеть платежных терминалов банка насчитывает более 800 единиц оборудования (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Нижний Новгород, Самара и Самарская область).

Корпоративным клиентам, помимо кредитования и расчетно-кассового обслуживания, предоставляются услуги инкассации, зарплатные проекты, корпоративные банковские карты, торговый эквайринг, депозитарное обслуживание, валютный контроль, депозиты и банковские гарантии. Частным клиентам доступно потребительское и ипотечные кредитование, линейка вкладов, пластиковые карты (системы Visa, MasterCard, «Мир»), денежные переводы (системы Western Union, «Золотая Корона»), аренда индивидуальных сейфовых ячеек и др.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 15,1% (или 6,5 млрд рублей), составив 36,6 млрд рублей на 01.11.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств физических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 44,2% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 46,7% до 44,2%, при этом их номинальный объем сократился на 4 млрд рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 33,1% до 33,2%, при этом их номинальный объем сократился на 2,1 млрд рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• доля собственных выпущенных ценных бумаг в пассивах сократилась c 4,7% до 2,5%, при этом их номинальный объем сократился на 1,1 млрд рублей.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 5,6 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 2,7% (или 155,8 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 15,2% и 84,8% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 1,8 млрд рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 17,94% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 58,5% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 81,4% и 18,6% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 49,7% до 58,5%, при этом их номинальный объем сократился на 24,4 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 6,3% до 16,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 3,3 млрд рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 25,2% до 7%, при этом их номинальный объем сократился на 8,3 млрд рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 13,7% до 10,5%, при этом их номинальный объем сократился на 2 млрд рублей;

• доля основных средств увеличилась c 2% до 2,4%, при этом их номинальный объем сократился на 12,9 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 3% до 5,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 629 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 21,4 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 24,4 млн рублей (или 0,1%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 89,6%. Кредитный портфель преимущественно краткосрочный: доля кредитов, выданных на срок менее одного года, составляет 74,8%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 5,7% до 5,9%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 12,3%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 8 млрд рублей (37,6% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 2,6 млрд рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 78,6 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 1,2 млрд рублей. По итогам десяти месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 521,3 млн рублей.

Совет директоров: Николай Соболев (председатель), Алексей Крапивин, Борис Ушерович, Валерий Маркелов, Юрий Ободовский.

Правление: Дмитрий Яковлев (председатель), Михаил Савиных, Татьяна Михеева, Сергей Пронин, Олег Корчагин.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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