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Дебетовые карты в Интерпрогрессбанкеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Интерпрогрессбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
6 дебетовых карт
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 900
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 1 650
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|15 000
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|230
|нет
|нет
|евро
|нет
|200
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|7 000
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|100
|нет
|нет
|евро
|нет
|93
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|0
|нет
|нет
|евро
|нет
|0
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|200
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|3
|нет
|нет
|евро
|нет
|3
|нет
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах Интерпрогрессбанка
Оценка: 5
Недавно завел рублевую голдовую дебетовку ИПБ. Аргументы: бесплатный выпуск и обслуживание + бесплатный Интернет-банк + бесплатное "стягивание" с2с + бесплатный рублевый межбанк... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Не получил справку об остатке на счете в другом банке, пошел в Интерпрогрессбанк. Никаких проблем. Пять минут и все готово. Как хорошо, что есть альтернатива! Да, а выписку со... Весь отзыв
5 977
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