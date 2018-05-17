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Дебетовые карты в Интерпрогрессбанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Интерпрогрессбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

6 дебетовых карт

Visa Platinum — Интерпрогрессбанк
Best card
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 900 есть нет
Visa Platinum «Travel Card» — Интерпрогрессбанк
Travel Card
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 1 650 есть нет
Visa Infinite — Интерпрогрессбанк
Visa Infinite
Visa Infinite
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 15 000 нет нет
доллар США нет 230 нет нет
евро нет 200 нет нет
Visa Platinum — Интерпрогрессбанк
Visa Platinum
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 7 000 нет нет
доллар США нет 100 нет нет
евро нет 93 нет нет
Mastercard Gold — Интерпрогрессбанк
Просто карта
Visa Platinum , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
доллар США нет 0 нет нет
евро нет 0 нет нет
Mastercard Cirrus/Maestro — Интерпрогрессбанк
Экспресс карта
Mastercard Maestro
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 200 нет нет
доллар США нет 3 нет нет
евро нет 3 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Интерпрогрессбанка

Оценка: 5
Недавно завел рублевую голдовую дебетовку ИПБ. Аргументы: бесплатный выпуск и обслуживание + бесплатный Интернет-банк + бесплатное "стягивание" с2с + бесплатный рублевый межбанк... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Не получил справку об остатке на счете в другом банке, пошел в Интерпрогрессбанк. Никаких проблем. Пять минут и все готово. Как хорошо, что есть альтернатива! Да, а выписку со... Весь отзыв
Все отзывы
5 977

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