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Дебетовые карты в Черноморском Банке Развития и Реконструкции

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Черноморском Банке Развития и Реконструкции. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

3 дебетовые карты

Мир — Черноморский банк развития и реконструкции
Личная
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 500 нет нет
Мир — Черноморский банк развития и реконструкции
Моментальная
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 200 нет нет
Мир — Черноморский банк развития и реконструкции
Пенсионная
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4,5% 0 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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