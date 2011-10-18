Дебетовые карты в Черноморском Банке Развития и Реконструкцииизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Черноморском Банке Развития и Реконструкции. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
3 дебетовые карты
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|500
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|200
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|4,5%
|0
|нет
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
3 798
Похожие продукты других банков: Севастопольский Морской Банк, РАМ Банк, БКС Премьер.
Другие продукты: Кредитные карты, Ипотека