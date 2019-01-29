Вход

Дебетовые карты в банке «Авангард»

изменить банк

Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Авангард». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

15 дебетовых карт

MasterCard World «LEVA B-2» — Авангард
B-2
Mastercard World
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 000 нет
  • другое
Visa Electron — Авангард
Express Card
Visa Electron Non-Personalized
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Visa Classic «OUT-CLUB» — Авангард
Out Club
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
MasterCard Standard «Метро» — Авангард
Метро
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 600 нет нет
доллар США нет 25 нет нет
евро нет 25 нет нет
Visa Classic — Авангард
Расчетная
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 600 нет нет
доллар США нет 25 нет нет
евро нет 25 нет нет
MasterCard Cirrus/Maestro — Авангард
Расчетная Electron / Maestro
Visa Electron , Mastercard Maestro
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 300 нет нет
доллар США нет 15 нет нет
евро нет 15 нет нет
Mastercard Gold — Авангард
Расчетная Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 000 нет нет
доллар США нет 150 нет нет
евро нет 150 нет нет
MasterCard Platinum — Авангард
Расчетная Platinum
Visa Platinum , Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 5 000 нет
  • для путешествий
доллар США нет 200 нет
  • для путешествий
евро нет 200 нет
  • для путешествий
MasterCard World «ФитнесМания» — Авангард
ФитнесМания
Mastercard World
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет
  • другое
Visa Classic «Airbonus» — Авангард
Airbonus
Visa Classic , Mastercard World
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 000 нет
  • для путешествий
доллар США нет 40 нет
  • для путешествий
евро нет 40 нет
  • для путешествий
Visa Signature «Airbonus Premium» — Авангард
Airbonus Premium
Visa Signature , Mastercard World Premium
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 5 500 нет
  • для путешествий
доллар США нет 200 нет
  • для путешествий
евро нет 200 нет
  • для путешествий
MasterCard Platinum «С дисплеем» — Авангард
C дисплеем
Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 000 - 5 000 нет
  • для путешествий
доллар США нет 30 - 200 нет
  • для путешествий
евро нет 30 - 200 нет
  • для путешествий
MasterCard World «Railbonus» — Авангард
Railbonus
Mastercard World
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 000 нет
  • для путешествий
доллар США нет 40 нет
  • для путешествий
евро нет 40 нет
  • для путешествий
World MasterCard — Авангард
World
Mastercard World
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 000 нет
  • другое
  • для путешествий
  • заправки
доллар США нет 40 нет
  • другое
  • для путешествий
  • заправки
евро нет 40 нет
  • другое
  • для путешествий
  • заправки
Мир Классическая — Авангард
Мир Классическая
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 600 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах банка «Авангард»

Все отзывы
57 095

Похожие продукты других банков: МТС Банк, Хоум Кредит Банк, Банк «Возрождение».

Другие продукты: Автокредиты, Кредиты для бизнеса, Потребительские кредиты, Ипотека