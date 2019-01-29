Дебетовая карта в каком-либо банке сегодня оформлена практически у каждого жителя нашей страны. Это может быть зарплатная карта, пенсионная карта или пластик, выданный для удобного погашения кредита. Дебетовые карты в банке «Авангард» отвечают любым потребностям клиента. Открыть дебетовую карту можно как в банке «Авангард», так и дистанционно. Чтобы сэкономить время, потраченное на посещение банка «Авангард», проще всего заказать карту через Интернет. Сделать это можно в том числе на нашем портале. Перед тем как приступить к оформлению карты, мы рекомендуем ознакомиться с ее основными особенностями по тарифам: стоимостью выпуска и годового обслуживания, платой за снятие наличных, величиной процентов, начисляемых на остаток на счете.