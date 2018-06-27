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Дебетовые карты в Уральском Банке Реконструкции и Развитияизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Уральском Банке Реконструкции и Развития. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
8 дебетовых карт
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|450
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|7
|нет
|нет
|евро
|нет
|6
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|2 000
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|31
|нет
|нет
|евро
|нет
|27
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|4 000
|есть
|нет
|доллар США
|нет
|61
|есть
|нет
|евро
|нет
|53
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|450
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|7
|нет
|нет
|евро
|нет
|6
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|450
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|3,75%
|0
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 7%
|0 - 1 440
|есть
|нет
|доллар США
|нет
|0 - 22
|есть
|нет
|евро
|нет
|0 - 19
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 7%
|0 - 2 880
|есть
|нет
|доллар США
|нет
|0 - 44
|есть
|нет
|евро
|нет
|0 - 38
|есть
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах Уральского Банка Реконструкции и Развития
Оценка: 4
Мой отец сегодня посетил офис банка на ул. Белинского в Нижнем Новгороде для того чтобы пополнить текущий счет, а в дальнейшем через интернет банк пополнить открытый в этом же... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Отличный банк с приемлемыми и прозрачными условиями кредитования. Единственный небольшой минус, который перекрывается остальными плюсами банка, платеж по кредиту необходимо вносить... Весь отзыв
24 517
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