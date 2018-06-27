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Дебетовые карты в Уральском Банке Реконструкции и Развития

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Уральском Банке Реконструкции и Развития. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

8 дебетовых карт

Visa Classic — Уральский Банк Реконструкции и Развития
Базовый
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 450 нет нет
доллар США нет 7 нет нет
евро нет 6 нет нет
Visa Gold — Уральский Банк Реконструкции и Развития
Базовый Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 000 нет нет
доллар США нет 31 нет нет
евро нет 27 нет нет
MasterCard Platinum — Уральский Банк Реконструкции и Развития
Базовый Platinum
Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 4 000 есть нет
доллар США нет 61 есть нет
евро нет 53 есть нет
Visa Classic — Уральский Банк Реконструкции и Развития
Базовый Unembossed
Visa Unembossed
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 450 нет нет
доллар США нет 7 нет нет
евро нет 6 нет нет
Мир Классическая — Уральский Банк Реконструкции и Развития
Базовый Мир
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 450 нет нет
Мир Классическая — Уральский Банк Реконструкции и Развития
Доходная карта пенсионера
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 3,75% 0 есть нет
Visa Classic «МАКСИМУМ» — Уральский Банк Реконструкции и Развития
Максимум
Visa Unembossed , Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 7% 0 - 1 440 есть нет
доллар США нет 0 - 22 есть нет
евро нет 0 - 19 есть нет
Visa Gold «МАКСИМУМ» — Уральский Банк Реконструкции и Развития
Максимум Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 7% 0 - 2 880 есть нет
доллар США нет 0 - 44 есть нет
евро нет 0 - 38 есть нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Уральского Банка Реконструкции и Развития

Оценка: 5 Проверяется
О Банке узнал случайно, на Банки.ру. Внимание привлекла КК "120 дней без %%". Пользуюсь активно, за крупные покупки, совершенные в ноябре, платить буду только через 2 недели. Все... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Отличный банк с приемлемыми и прозрачными условиями кредитования. Единственный небольшой минус, который перекрывается остальными плюсами банка, платеж по кредиту необходимо вносить... Весь отзыв
Все отзывы
24 517

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