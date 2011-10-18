

Нефтепромбанк — одина из самых популярных банков на территории РФ, поэтому не удивительно, что его дебетовые карты сегодня есть у многих россиян. К преимуществам этих продуктов эксперты относят:

• простое оформление и быстрое изготовление;

• удобство использования;

• наличие опции автоматической оплаты коммунальных услуг;

• обеспечение безопасного хранения средств во время путешествий, поездок;

• возможность пополнения счета с любой точки мира;

• наличие бонусной программы, разных вариантов кешбэков;

• проведение расчетов при совершении покупок в интернет-магазинах.

Выбор и изготовление

Банк предлагает разные виды дебетовок. Они отличаются по стоимости годового обслуживания, количеству процентов, начисляемых на остаток, предоставляемым бонусам и некоторым другим характеристикам. Оценить действующие предложения и выбрать из них лучшее для себя вы можете на нашем сайте.

Проект Банки.ру дает возможность подобрать выгодный тариф и оформить карту в режиме онлайн. Просто заполните интернет-анкету, отправьте запрос и ожидайте, пока специалист центра свяжется с вами. Получайте дебетовку с нашей помощью и пользуйтесь ею с дополнительной выгодой.