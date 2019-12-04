MasterCard Standard Virtual от Финам Банка
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 240 ₽
- стоимость обслуживания 12 $
- стоимость обслуживания 12 €
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|
|Выпуск и годовое обслуживание
|
240 ₽
|Выпуск и годовое обслуживание
|
12 $
|Выпуск и годовое обслуживание
|
12 €
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
не предусмотренно
|Снятие наличных в ПВН банка
|
не предусмотренно
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
не предусмотренно
|Снятие наличных в ПВН банка
|
не предусмотренно
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
не предусмотренно
|Снятие наличных в ПВН банка
|
не предусмотренно
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|04.12.2019 17:22
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|04.12.2019 17:22
|Особые ограничения
|
Используется исключительно для расчётов в сети интернет
|Дата актуализации
|04.12.2019 17:22
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «MasterCard Standard Virtual» в 52 городах России
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Справочная информация
АО «Банк ФИНАМ»
- Адрес
- 127006, Москва, Настасьинский пер., д. 7, стр. 2.
- ОГРН
- 1037739001046
- Отделения и банкоматы
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в городе Москва
- Телефоны
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(495) 796-90-23