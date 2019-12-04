Тип карты Mastercard Virtual

Выпуск и годовое обслуживание 240 ₽ 20 руб. в месяц

Выпуск и годовое обслуживание 12 $ 12 долл. в месяц

Выпуск и годовое обслуживание 12 € 12 евро в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка не предусмотренно

Снятие наличных в ПВН банка не предусмотренно

Снятие наличных в банкоматах других банков 150 руб. при снятии до 15 000 руб.;

1% при снятии свыше 15 000 руб.;

0,5% - в банкоматах Банка «Открытие» и Банковской группы«Открытие» (услуга предоставляется в случае обеспечения банком-эквайером такой возможности)

Снятие наличных в ПВН других банков 150 руб. при снятии до 15 000 руб.;

1% при снятии свыше 15 000 руб.;

0,5% - в банкоматах Банка «Открытие» и Банковской группы«Открытие» (услуга предоставляется в случае обеспечения банком-эквайером такой возможности)

Снятие наличных в банкоматах банка не предусмотренно

Снятие наличных в ПВН банка не предусмотренно

Снятие наличных в банкоматах других банков 150 руб. при снятии до 15 000 руб.;

1% при снятии свыше 15 000 руб.;

0,5% - в банкоматах Банка «Открытие» и Банковской группы«Открытие» (в эквиваленте) (услуга предоставляется в случае обеспечения банком-эквайером такой возможности)

Снятие наличных в ПВН других банков 150 руб. при снятии до 15 000 руб.;

1% при снятии свыше 15 000 руб.;

0,5% - в банкоматах Банка «Открытие» и Банковской группы«Открытие» (в эквиваленте)(услуга предоставляется в случае обеспечения банком-эквайером такой возможности)

Снятие наличных в банкоматах банка не предусмотренно

Снятие наличных в ПВН банка не предусмотренно

Снятие наличных в банкоматах других банков 150 руб. при снятии до 15 000 руб.;

1% при снятии свыше 15 000 руб.;

0,5% - в банкоматах Банка «Открытие» и Банковской группы«Открытие» (в эквиваленте) (услуга предоставляется в случае обеспечения банком-эквайером такой возможности)

Снятие наличных в ПВН других банков 150 руб. при снятии до 15 000 руб.;

1% при снятии свыше 15 000 руб.;

0,5% - в банкоматах Банка «Открытие» и Банковской группы«Открытие» (в эквиваленте) (услуга предоставляется в случае обеспечения банком-эквайером такой возможности)

Дополнительная информация запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. / 1 долл. / 1 евро за операцию;

плата за неразрешенный овердрафт - 20% годовых;

конвертация - по курсу ЦБ РФ