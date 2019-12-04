MasterCard Standard Virtual от Финам Банка
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 240 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard Virtual
Выпуск и годовое обслуживание
240 ₽
  • 20 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка

не предусмотренно
Снятие наличных в ПВН банка

не предусмотренно
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 150 руб. при снятии до 15 000 руб.;
  • 1% при снятии свыше 15 000 руб.;
  • 0,5% - в банкоматах Банка «Открытие» и Банковской группы«Открытие» (услуга предоставляется в случае обеспечения банком-эквайером такой возможности)
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 150 руб. при снятии до 15 000 руб.;
  • 1% при снятии свыше 15 000 руб.;
  • 0,5% - в банкоматах Банка «Открытие» и Банковской группы«Открытие» (услуга предоставляется в случае обеспечения банком-эквайером такой возможности)
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. / 1 долл. / 1 евро за операцию;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 20% годовых;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ
Дата актуализации 04.12.2019 17:22
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 04.12.2019 17:22
Особые ограничения

Используется исключительно для расчётов в сети интернет
Дата актуализации 04.12.2019 17:22
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «MasterCard Standard Virtual» в 52 городах России
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АО «Банк ФИНАМ»
Адрес
127006, Москва, Настасьинский пер., д. 7, стр. 2.
ОГРН
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