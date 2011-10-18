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Дебетовые карты в Социнвестбанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Социнвестбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

3 дебетовые карты

MasterCard Standard — Социнвестбанк
Дебетовая
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 650 нет нет
доллар США нет 25 нет нет
евро нет 25 нет нет
MasterCard Gold — Социнвестбанк
Дебетовая Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 3% 2 500 нет нет
доллар США нет 100 нет нет
евро нет 100 нет нет
MasterCard Gold — Социнвестбанк
Доходная
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5% 0 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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