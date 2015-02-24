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Дебетовые карты в Банке БКФ

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Банке БКФ. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

1 дебетовая карта

MasterCard Platinum — Банк БКФ
Классическая
Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
доллар США нет 0 нет нет
евро нет 0 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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