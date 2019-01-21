Акцепт, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая
Visa Classic — Акцепт
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 600 ₽
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 9 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 8 €
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Instant Issue
- Visa Classic
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Бонусы
- другое
- 1 балл за каждые 100 руб., потраченные на безналичные операции, выплачивается при достижении покупок на сумму не менее 15 000 руб. в месяц; цена одного балла определяется банком и доводится до клиентов
Выпуск и обслуживание
600 ₽
Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание за первый год (кроме карт Visa Classic Issue Instant)
Выпуск и обслуживание
9 $
600 руб. (эквивалент)
Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание за первый год (кроме карт Visa Classic Issue Instant)
Выпуск и обслуживание
8 €
600 руб. (эквивалент)
Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание за первый год (кроме карт Visa Classic Issue Instant)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 100 000 руб. в неделю
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных: 1 800 долл. в неделю
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных: 1 800 евро в неделю
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка+1%;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.;
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
- плата за технический овердрафт - 50% годовых; пенни за несвоевременное погашение - 20%
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая комиссия за снятие наличных денежных средств в банкоматах / ПВН сторонних банков;*начисление процента на остаток средств
Дата актуализации
21.01.2019 15:35
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 9 городах России
7 845Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Банк Акцепт»
- Адрес
- 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 14
- ОГРН
- 1025400000427
- Сайт
- www.akcept.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Новосибирск
- Телефоны
-
8 800 100-27-37 — единая справочная служба