Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Instant Issue

Visa Classic Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Бонусы другое 1 балл за каждые 100 руб., потраченные на безналичные операции, выплачивается при достижении покупок на сумму не менее 15 000 руб. в месяц; цена одного балла определяется банком и доводится до клиентов Выпуск и обслуживание 600 ₽ Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание за первый год (кроме карт Visa Classic Issue Instant) Выпуск и обслуживание 9 $ 600 руб. (эквивалент) Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание за первый год (кроме карт Visa Classic Issue Instant) Выпуск и обслуживание 8 € 600 руб. (эквивалент) Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание за первый год (кроме карт Visa Classic Issue Instant) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 100 000 руб. в неделю Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных: 1 800 долл. в неделю Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных: 1 800 евро в неделю Дополнительная информация конвертация - по курсу банка+1%;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.;

СМС-информирование - 59 руб. в месяц;

плата за технический овердрафт - 50% годовых; пенни за несвоевременное погашение - 20% Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая комиссия за снятие наличных денежных средств в банкоматах / ПВН сторонних банков;*начисление процента на остаток средств Дата актуализации 21.01.2019 15:35 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.