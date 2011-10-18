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Дебетовые карты в банке «Объединенный Капитал»

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Объединенный Капитал». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

4 дебетовые карты

Visa Classic — Объединенный Капитал
Дебетовая
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 600 нет нет
доллар США нет 9 нет нет
евро нет 8 нет нет
MasterCard Gold — Объединенный Капитал
Дебетовая Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 000 нет нет
доллар США нет 45 нет нет
евро нет 40 нет нет
MasterCard Cirrus/Maestro — Объединенный Капитал
Дебетовая Maestro
Mastercard Maestro
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 200 нет нет
доллар США нет 3 нет нет
евро нет 3 нет нет
Visa Platinum — Объединенный Капитал
Дебетовая Platinum
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 6 000 нет нет
доллар США нет 90 нет нет
евро нет 81 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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