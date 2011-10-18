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Дебетовые карты в банке «Снежинский»

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Снежинский». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

6 дебетовых карт

Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,01% 2 623 нет нет
доллар США нет 40 нет нет
Виртуальная
Visa Virtual (Virtuon)
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 10 нет нет
Дебетовая
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,01% 328 нет нет
доллар США нет 5 нет нет
Мир
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,01% 250 нет нет
Мир Привилегия
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,01% 500 нет нет
Социальная Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 3,1% 0 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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