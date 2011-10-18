

Если вы хотите заказать изготовление дебетовой карты банка «Снежинский» через интернет, воспользуйтесь функционалом нашего сервиса. Интуитивно понятный интерфейс, удобная система поиска, формирования и отправления запросов позволят вам начать сотрудничество с нами, не выходя из дома. Готовый пластик вы сможете забрать в ближайшем отделении.

Преимущества дебетовок

Среди основных достоинств финансового продукта:

• Быстрое и простое оформление. Для открытия карт-счета нужно иметь только паспорт и быть зарегистрированным на территории России. Никакие дополнительные документы потребителю не понадобятся.

• Безопасное хранение личных средств. Картой можно пользоваться за границей. Если в поездке закончатся деньги, всегда можно попросить знакомых или родственников ее пополнить.

• Оптимален для зачисления заработной платы, пенсии, проведения платежей в интернете.

• Благодаря наличию бонусной программы при расчете пластиком начисляются баллы, которые в последующем можно потратить на покупки.

• По некоторым тарифам на остаток зачисляется доход в виде определенного процента.

На нашем сайте вы можете заказать дебетовку на самых выгодных условиях. Мы договариваемся с банком о предоставлении нашим клиентам бонусов и льгот, поэтому с нами вы не только экономите время и силы, но и получаете лучшие предложения по сниженным ценам.

