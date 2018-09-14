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Кредитная организация была зарегистрирована в Снежинске (ЗАТО «Челябинск-70») Челябинской области 14 февраля 1991 года как Коммерческий банк конверсии «Снежинский» в целях поддержки конверсионных программ оборонной отрасли. Учредителями стали Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики и московский Конверсбанк. Градообразующий РФЯЦ-ВНИИТФ им. Забабахина и стал основным клиентом банка. В 1999 году банк был преобразован в общество с ограниченной ответственностью, в 2000 году — в открытое акционерное общество (ОАО «Банк конверсии «Снежинский»), а уже к началу 2001 года 54,75% акций принадлежали физическим лицам. В июле 2016 года организационно-правовая форма была изменена на АО. С 2004 года банк является участником системы страхования вкладов.

На сегодняшний день основными акционерами банка «Снежинский» являются физические лица, в том числе члены наблюдательного совета: член совета директоров ЗАО «Равис — птицефабрика Сосновская» Игорь Сербинов (с учетом доли его супруги Ларисы Сербиновой контролирует около 50% акций банка), бывший зампредседателя наблюдательного совета НП «Центр инновационных энергетических технологий» Вячеслав Воронин (с учетом доли его супруги Елены Ворониной — 22,10%), член наблюдательного совета Эльвира Инсарская (14,94%), Владислав Егоров (9,51%), председатель правления Федор Богданчиков (1,78%), Валерий Чернышев (1,25%). На акционеров-миноритариев приходится 0,42% акций.

На конец 2018 года банк был представлен 18 офисами, расположенными в девяти городах Челябинской области: Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Златоусте, Снежинске, Озерске, Кыштыме, Сатке, Бакале. На начало 2018 года списочная численность сотрудников банка составляла 390 человек (годом ранее — 403 человека). Держателям банковских карт доступны более 52 банкоматов и 34 платежных устройств.

В числе крупных клиентов банка в различные периоды были замечены ОАО «Златоустовский часовой завод», ОАО «Уральский институт проектирования промышленных предприятий», ООО «Синема», ОАО «Челябинское авиапредприятие», ОАО «Челябэнергосбыт», ООО «Группа «Магнезит», ОАО «Инженерно-диагностический центр», ОАО «Южуралэлектромонтаж», ОАО «Кыштымский горно-обогатительный комбинат», ОАО «Березовский механический завод», ЗАО «Южноуральский лизинговый центр», Филиал «Челябинский торговый центр» ОАО «Кузнецкие ферросплавы», ОАО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие», ОАО «Челябинскоблгаз».

Корпоративный кредитный портфель представлен следующими отраслями: строительство и недвижимость (30,41%), тяжелая промышленность и энергетика (23,08%), торговля и услуги (16,78%), сельское хозяйство (14,3%), финансовые услуги и лизинг (11,54%), транспорт и связь (0,47%) и прочее (3,43%).

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 3,5% (или 359,7 млн рублей), составив 10,6 млрд рублей на 01.11.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств юридических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема портфеля ценных бумаг и прочих активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 51,6% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 52% до 51,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 149,9 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 10,3% до 14,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 452,6 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 1,5 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 0,9% (или 13,9 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 14,1% и 85,9% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 19,83% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 44,4% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 84% и 16% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 50,5% до 44,4%, при этом их номинальный объем сократился на 460,9 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 16,4% до 22,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 755,3 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 16,6% до 16,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 79,4 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 6,2% до 5,1%, при этом их номинальный объем сократился на 86,5 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 2,7% до 2,5%, при этом их номинальный объем сократился на 9,4 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 7,6% до 8,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 81,8 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 4,7 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 460,9 млн рублей (или 8,9%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 60,4%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 74,2%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 7,4% до 8,2%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 30,4%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 12,6 млрд рублей (269% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 1,8 млрд рублей и полностью представлен средствами, размещенными на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 19 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 92,4 млн рублей. По итогам января — октября 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 262,3 млн рублей.

Наблюдательный совет: Игорь Сербинов (председатель), Вячеслав Воронин, Игорь Нестеров, Евгений Сербинов, Эльвира Инсарская

Правление: Федор Богданчиков (председатель), Марианна Гаврилова, Наталья Колесникова, Елена Ульянова, Константин Щербинин, Светлана Касымова

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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