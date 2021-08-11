Минэкономразвития России завершило отбор банков для возмещения комиссии малому и среднему бизнесу за использование Системы быстрых платежей. Об этом заявил накануне министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с предпринимателями во время рабочего визита в Великий Новгород, сообщается на сайте МЭР.
«Программа была создана по поручению президента РФ Владимира Путина для оказания дополнительной поддержки бизнесу. Для участия в новой программе нами уже отобрано 53 российских банка», — рассказал министр.
Ранее в августе газета «Известия» написала об утверждении Министерством экономического развития перечня из 44 кредитных организаций для участия в программе возмещения комиссий малым и средним предприятиям, которые получают деньги от клиентов через СБП, и еще девять банков на тот момент рассматривались. Отметим, что актуальный список, судя по всему, должен включать 52 банка: в перечне на сайте МЭР значится в числе прочих АО «КС Банк», при этом в конце прошлой недели, 6 августа, Центробанк сообщил об отзыве у АО «КС Банк» лицензии на осуществление банковских операций.
По словам Решетникова, СБП существенно снижает издержки торгово-сервисных предприятий по оплате банковских комиссий. При этом сейчас комиссии в СБП в любом случае примерно в 2,5—3 раза ниже эквайринговых ставок и составляют не более 0,7% от суммы трансакции.
На данный момент СБП используют 89 тыс. субъектов МСП, к системе подключены 208 банков, 59 из которых предоставляют своим клиентам возможность оплаты товаров и услуг через СБП, указывают в МЭР.
Минэкономразвития ежемесячно будет предоставлять субсидию банкам для компенсации уплаченной предпринимателями комиссии за переводы в СБП с 1 июля по 31 декабря 2021 года. Для этого из федерального бюджета выделено 500 млн рублей. Субсидии будут зачислятся банками на счета клиентов — субъектов МСП.
Перечень российских кредитных организаций, участвующих в программе по возмещению затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату банковских комиссий при осуществлении перевода денежных средств физическими лицами в пользу субъектов МСП в оплату товаров (работ, услуг) в Системе быстрых платежей платежной системы Банка России, выглядит следующим образом (без КС Банка. — Прим. Банки.ру):
- Северный Народный Банк;
- Кошелев-Банк;
- Модульбанк;
- Райффайзенбанк;
- НКО «ЮМани»;
- «Авангард»;
- Московский Кредитный Банк;
- Руснарбанк;
- Бланк Банк;
- СКБ-Банк;
- «Хлынов»;
- Россельхозбанк;
- Москоммерцбанк;
- «Открытие»;
- Тинькофф Банк;
- Кредит Урал Банк;
- Альфа-Банк;
- «Оренбург»;
- ВТБ;
- Газпромбанк;
- «Россия»;
- Почта Банк;
- «Акцепт»;
- «Итуруп»;
- «Ак Барс»;
- МТС Банк;
- «Центр-инвест»;
- Росбанк;
- «Санкт-Петербург»;
- Энерготрансбанк;
- Челиндбанк;
- РНКБ;
- Банк ДОМ.РФ;
- СберБанк;
- «Снежинский»;
- ПНКО «Элплат»;
- Петербургский Социальный Коммерческий Банк;
- «Венец»;
- Хакасский Муниципальный Банк;
- БыстроБанк;
- Алмазэргиэнбанк;
- Челябинвестбанк;
- «Кубань Кредит»;
- Новобанк;
- Енисейский Объединенный Банк;
- Промсвязьбанк;
- «Русский Стандарт»;
- Профессионал Банк;
- Совкомбанк;
- СДМ-Банк;
- Юг-Инвестбанк;
- РосДорБанк.