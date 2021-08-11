Минэкономразвития России завершило отбор банков для возмещения комиссии малому и среднему бизнесу за использование Системы быстрых платежей. Об этом заявил накануне министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с предпринимателями во время рабочего визита в Великий Новгород, сообщается на сайте МЭР.

«Программа была создана по поручению президента РФ Владимира Путина для оказания дополнительной поддержки бизнесу. Для участия в новой программе нами уже отобрано 53 российских банка», — рассказал министр.

Ранее в августе газета «Известия» написала об утверждении Министерством экономического развития перечня из 44 кредитных организаций для участия в программе возмещения комиссий малым и средним предприятиям, которые получают деньги от клиентов через СБП, и еще девять банков на тот момент рассматривались. Отметим, что актуальный список, судя по всему, должен включать 52 банка: в перечне на сайте МЭР значится в числе прочих АО «КС Банк», при этом в конце прошлой недели, 6 августа, Центробанк сообщил об отзыве у АО «КС Банк» лицензии на осуществление банковских операций.

По словам Решетникова, СБП существенно снижает издержки торгово-сервисных предприятий по оплате банковских комиссий. При этом сейчас комиссии в СБП в любом случае примерно в 2,5—3 раза ниже эквайринговых ставок и составляют не более 0,7% от суммы трансакции.

На данный момент СБП используют 89 тыс. субъектов МСП, к системе подключены 208 банков, 59 из которых предоставляют своим клиентам возможность оплаты товаров и услуг через СБП, указывают в МЭР.

Минэкономразвития ежемесячно будет предоставлять субсидию банкам для компенсации уплаченной предпринимателями комиссии за переводы в СБП с 1 июля по 31 декабря 2021 года. Для этого из федерального бюджета выделено 500 млн рублей. Субсидии будут зачислятся банками на счета клиентов — субъектов МСП.

Перечень российских кредитных организаций, участвующих в программе по возмещению затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату банковских комиссий при осуществлении перевода денежных средств физическими лицами в пользу субъектов МСП в оплату товаров (работ, услуг) в Системе быстрых платежей платежной системы Банка России, выглядит следующим образом (без КС Банка. — Прим. Банки.ру):

  1. Северный Народный Банк;
  2. Кошелев-Банк;
  3. Модульбанк;
  4. Райффайзенбанк;
  5. НКО «ЮМани»;
  6. «Авангард»;
  7. Московский Кредитный Банк;
  8. Руснарбанк;
  9. Бланк Банк;
  10. СКБ-Банк;
  11. «Хлынов»;
  12. Россельхозбанк;
  13. Москоммерцбанк;
  14. «Открытие»;
  15. Тинькофф Банк;
  16. Кредит Урал Банк;
  17. Альфа-Банк;
  18. «Оренбург»;
  19. ВТБ;
  20. Газпромбанк;
  21. «Россия»;
  22. Почта Банк;
  23. «Акцепт»;
  24. «Итуруп»;
  25. «Ак Барс»;
  26. МТС Банк;
  27. «Центр-инвест»;
  28. Росбанк;
  29. «Санкт-Петербург»;
  30. Энерготрансбанк;
  31. Челиндбанк;
  32. РНКБ;
  33. Банк ДОМ.РФ;
  34. СберБанк;
  35. «Снежинский»;
  36. ПНКО «Элплат»;
  37. Петербургский Социальный Коммерческий Банк;
  38. «Венец»;
  39. Хакасский Муниципальный Банк;
  40. БыстроБанк;
  41. Алмазэргиэнбанк;
  42. Челябинвестбанк;
  43. «Кубань Кредит»;
  44. Новобанк;
  45. Енисейский Объединенный Банк;
  46. Промсвязьбанк;
  47. «Русский Стандарт»;
  48. Профессионал Банк;
  49. Совкомбанк;
  50. СДМ-Банк;
  51. Юг-Инвестбанк;
  52. РосДорБанк.