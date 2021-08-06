В Минэкономразвития утвердили перечень из 44 банков для участия в программе возмещения комиссий малым и средним предприятиям, которые получают деньги от клиентов через Систему быстрых платежей (СБП), пишут «Известия» . В него вошли как крупные банки, так и небольшие (Кошелев-Банк, Москоммерцбанк).

С 1 июля начала действовать госпрограмма, позволяющая малому и среднему бизнесу возместить комиссии за прием денег от клиентов через СБП. В конце месяца Минэкономразвития закончило прием заявок от банков на участие в ней и утвердило перечень финансовых организаций, через которые будут предоставляться субсидии на возврат комиссий. Среди них ― «Сбер», Райффайзенбанк, МКБ, «Авангард», СКБ-Банк, РСХБ, «Открытие», «Тинькофф», Альфа-Банк, ВТБ, банк «Россия», Почта Банк, ГПБ, «Ак Барс», МТС-Банк, «Центр-Инвест», Росбанк, банк «Санкт-Петербург», «ДОМ.РФ», крымский РНКБ, НКО ЮMoney (входит в экосистему «Сбера»), НКО «Элплат», Северный Народный Банк, Кошелев-Банк, Модульбанк, Руснарбанк, Бланк Банк, КБ «Хлынов», Москоммерцбанк, КС Банк, Энерготрансбанк, Челиндбанк, Хакасский Муниципальный Банк, Алмазэргиэнбанк, Челябинвестбанк, банки «Оренбург», «Кольцо Урала», «Акцепт», «ИТУРУП», «Снежинский», «Венец», «ПСКБ», «Кубань Кредит», БыстроБанк.

Кроме того, ведомство рассматривает еще девять кредитных организаций для включения в число участников программы. К ним относятся ПСБ, БРС, Совкомбанк, Новобанк, Енисейский Объединенный Банк, Профессионал Банк, СДМ-Банк, Юг-Инвестбанк, РосДорБанк. В ЦБ сообщили, что не участвуют непосредственно в выборе кредитных организаций, через которые будет проводиться возмещение комиссий.

В МЭР заявили, что компенсации будет перечислены банкам в запрошенном ими размере. Сейчас министерство заключает с кредитными организациями соглашения, которые в полном объеме учитывают прогнозную потребность в субсидиях. Там пояснили, что необходимость проведения отбора банков была обусловлена требованием о соблюдении бюджетного законодательства. В ведомстве добавили, что в настоящее время СБП пользуется около 81 тыс. субъектов МСП, но до конца года их число увеличится. При этом компенсация будет предоставлена всем малым и средним компаниям, воспользовавшимся СБП до конца 2021 года, отметили в Минэкономразвития.

Отмечается, что всего функционал по приему платежей через СБП реализовали 59 кредитных организаций, то есть министерство одобрило большую часть. На выбранных игроков приходится 95% рынка платежей. Благодаря программе они будут наращивать число клиентов и повышать свою долю на рынке, указали эксперты.

По оценкам Райффайзенбанка, объем поддержки для клиентов кредитной организации за июль может достичь 1 млн рублей. В «Элплате» этот показатель прогнозируется на уровне 100 тыс. рублей. В пресс-службе «Тинькофф» отметили, что для предприятий не требуется подавать никаких заявлений — банк сам произведет все расчеты и компенсирует все затраты на комиссии по СБП. Возврат комиссии будет проводиться автоматически, если компания входит в официальный реестр малого и среднего бизнеса ФНС, и будет зачислена на тот же расчетный счет в «Тинькофф», куда поступают переводы от покупателей, добавили в пресс-службе.