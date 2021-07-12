Правительство выделило 500 млн рублей на компенсацию бизнесу банковских комиссий при покупке их товаров и услуг гражданами с использованием Системы быстрых платежей. Об этом на оперативном совещании с вице-премьерами объявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Он напомнил, что по итогам Петербургского экономического форума, состоявшегося в начале июня, президент дал ряд поручений, в том числе о полной компенсации малому и среднему бизнесу банковских комиссий, которые предприятия уплатят с июля по декабрь при покупке их товаров и услуг гражданами с использованием СБП.



«Правительство выделило на эти цели 500 миллионов рублей. Средства позволят снизить издержки малого и среднего бизнеса и повысить интерес предпринимателей к новому отечественному сервису», — сказал Мишустин.

Президент анонсировал обнуление для бизнеса комиссий в СБП и другие новые меры поддержки В текущем году в России может быть запущен новый механизм поддержки кредитования малого и среднего предпринимательства — так называемое зонтичное предоставление поручительств, а также обнулены комиссии для малого и среднего бизнеса за использование Системы быстрых платежей. Об этом в ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума рассказал президент РФ Владимир Путин (текст опубликован на сайте Кремля).

В опубликованном позже в понедельник, 12 июля, сообщении на сайте Кабмина о подписании Мишустиным соответствующего распоряжения уточняется, что в первую неделю каждого нового месяца банк, подключенный к СБП, будет передавать Министерству экономического развития данные о количестве операций МСП и уплаченной комиссии. Далее в течение 20 рабочих дней деньги на компенсации поступают в банк. После этого в течение пяти дней он должен перечислить их предпринимателям. Покрываются затраты, связанные с уплатой комиссии с 1 июля по 31 декабря 2021 года.

В правительстве также напомнили, что комиссия в СБП не превышает 0,7% от стоимости товара.



Ася ШАЛИМОВА