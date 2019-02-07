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Всероссийский Банк Развития Регионов, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Семейная команда (именная)

MasterCard World «Автокарта» — Всероссийский Банк Развития Регионов
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 250 до 1 229 ₽
  • cash back 5%
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • возможна привязка карты к Samsung Pay / Apple Pay / Google Pay
Cash Back
5%
  • от суммы покупок в категории "Автопрофиль";
  • макс. 3 000 руб. в месяц
Бонусы
  • заправки

программа лояльности Семейная команда: начисление бонусных баллов за безналичную оплату товаров и услуг, которыми можно воспользоваться при оплате топлива, товаров и услуг на АЗС/АЗК Роснефть и ТНК (оплатить баллами можно до 100% стоимости покупки)

  • 1 балл за каждые 2 литра топлива в сети автозаправочных станций Роснефть или ТНК;
  • 1 балл за каждые 20 рублей при покупке товаров и услуг в сети на автозаправочных станциях Роснефть или ТНК;
  • начисляются дополнительные баллы за любые покупки в зависимости от уровня участия: Silver - при сумме покупок до 30 000 руб. 1 балл за 100 руб., Gold - при сумме покупок свыше 30 000 руб. 1 балл за 70 руб.;
  • 5 баллов за каждые 200 руб. покупки на АЗС/АЗК «Роснефть»
Выпуск и обслуживание
250 - 1 229 ₽

со 2-го года: 1 090 руб./250-1 229 руб.

вариант стоимости обслуживания определяется клиентом:

  • 1 090 руб. ежегодно;
  • 250 руб. за первый месяц, далее - 89 руб. за каждый месяц (при оплате товаров и услуг на сумму не менее 5 000 руб. в месяц - 250 руб. единовременно)
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0,3%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 150 руб. (0% в банкоматах Дальневосточного Банка)

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 150 руб. (0,3% в ПВН Дальневосточного Банка)

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 600 000 руб. в день, до 2 500 000 руб. в месяц. (в устройствах банка и Дальневосточного Банка) , до 1 500 000 руб. в месяц (в устройствах сторонних банков)
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
  • СМС-информирование: пакет "Простой" - бесплатно, пакет "Комфортный" - 60 руб. в месяц;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Дальневосточного Банка)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие бонусной программы;
  • наличие cash back;
  • наличие вариантов стоимости обслуживания;
  • возможность подключения бесплатного пакета СМС-информирования
Минусы
  • наличие комиссии за выдачу наличных в ПВН собственного банка
Дата актуализации
07.02.2019 10:10
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Семейная команда (именная)» в 48 городах России
2 823
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Справочная информация
АО «Всероссийский банк развития регионов»
Адрес
129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1
Сайт
www.vbrr.ru
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Телефоны
8 800 700-03-49 — контакт-центр