Обслуживание карты Тип карты Mastercard World Технологические особенности чип

бесконтактные платежи (PayPass) возможна привязка карты к Samsung Pay / Apple Pay / Google Pay Cash Back 5% от суммы покупок в категории "Автопрофиль";

макс. 3 000 руб. в месяц Бонусы заправки программа лояльности Семейная команда: начисление бонусных баллов за безналичную оплату товаров и услуг, которыми можно воспользоваться при оплате топлива, товаров и услуг на АЗС/АЗК Роснефть и ТНК (оплатить баллами можно до 100% стоимости покупки) 1 балл за каждые 2 литра топлива в сети автозаправочных станций Роснефть или ТНК;

1 балл за каждые 20 рублей при покупке товаров и услуг в сети на автозаправочных станциях Роснефть или ТНК;

начисляются дополнительные баллы за любые покупки в зависимости от уровня участия: Silver - при сумме покупок до 30 000 руб. 1 балл за 100 руб., Gold - при сумме покупок свыше 30 000 руб. 1 балл за 70 руб.;

5 баллов за каждые 200 руб. покупки на АЗС/АЗК «Роснефть» Выпуск и обслуживание 250 - 1 229 ₽ со 2-го года: 1 090 руб./250-1 229 руб. вариант стоимости обслуживания определяется клиентом: 1 090 руб. ежегодно;

250 руб. за первый месяц, далее - 89 руб. за каждый месяц (при оплате товаров и услуг на сумму не менее 5 000 руб. в месяц - 250 руб. единовременно) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,3% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб. (0% в банкоматах Дальневосточного Банка) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. (0,3% в ПВН Дальневосточного Банка) Лимиты по операциям снятие наличных: до 600 000 руб. в день, до 2 500 000 руб. в месяц. (в устройствах банка и Дальневосточного Банка) , до 1 500 000 руб. в месяц (в устройствах сторонних банков) Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;

СМС-информирование: пакет "Простой" - бесплатно, пакет "Комфортный" - 60 руб. в месяц;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Дальневосточного Банка) Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие бонусной программы;

наличие cash back;

наличие вариантов стоимости обслуживания;

возможность подключения бесплатного пакета СМС-информирования Минусы наличие комиссии за выдачу наличных в ПВН собственного банка Дата актуализации 07.02.2019 10:10 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.