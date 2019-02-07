Всероссийский Банк Развития Регионов, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Семейная команда (именная)
MasterCard World «Автокарта» — Всероссийский Банк Развития Регионов
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 250 до 1 229 ₽
- cash back 5%
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- возможна привязка карты к Samsung Pay / Apple Pay / Google Pay
Cash Back
5%
- от суммы покупок в категории "Автопрофиль";
- макс. 3 000 руб. в месяц
Бонусы
- заправки
программа лояльности Семейная команда: начисление бонусных баллов за безналичную оплату товаров и услуг, которыми можно воспользоваться при оплате топлива, товаров и услуг на АЗС/АЗК Роснефть и ТНК (оплатить баллами можно до 100% стоимости покупки)
- 1 балл за каждые 2 литра топлива в сети автозаправочных станций Роснефть или ТНК;
- 1 балл за каждые 20 рублей при покупке товаров и услуг в сети на автозаправочных станциях Роснефть или ТНК;
- начисляются дополнительные баллы за любые покупки в зависимости от уровня участия: Silver - при сумме покупок до 30 000 руб. 1 балл за 100 руб., Gold - при сумме покупок свыше 30 000 руб. 1 балл за 70 руб.;
- 5 баллов за каждые 200 руб. покупки на АЗС/АЗК «Роснефть»
Выпуск и обслуживание
250 - 1 229 ₽
со 2-го года: 1 090 руб./250-1 229 руб.
вариант стоимости обслуживания определяется клиентом:
- 1 090 руб. ежегодно;
- 250 руб. за первый месяц, далее - 89 руб. за каждый месяц (при оплате товаров и услуг на сумму не менее 5 000 руб. в месяц - 250 руб. единовременно)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,3%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 150 руб. (0% в банкоматах Дальневосточного Банка)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 150 руб. (0,3% в ПВН Дальневосточного Банка)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 600 000 руб. в день, до 2 500 000 руб. в месяц. (в устройствах банка и Дальневосточного Банка) , до 1 500 000 руб. в месяц (в устройствах сторонних банков)
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
- СМС-информирование: пакет "Простой" - бесплатно, пакет "Комфортный" - 60 руб. в месяц;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Дальневосточного Банка)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие бонусной программы;
- наличие cash back;
- наличие вариантов стоимости обслуживания;
- возможность подключения бесплатного пакета СМС-информирования
Минусы
- наличие комиссии за выдачу наличных в ПВН собственного банка
Дата актуализации
07.02.2019 10:10
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Семейная команда (именная)» в 48 городах России
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Справочная информация
АО «Всероссийский банк развития регионов»
- Адрес
- 129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1
- Сайт
- www.vbrr.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 700-03-49 — контакт-центр