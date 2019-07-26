

Дебетовая карта, выпущенная в Актив Банке, — своеобразный ключ от счета, на котором хранятся личные деньги клиента. На нее можно зачислять зарплату, пенсию, стипендию. Также она подходит для оплаты товаров и услуг, может использоваться при обслуживании в интернет-магазинах.

Пластиком удобно пользоваться — несмотря на компактные размеры, он открывает доступ к любым суммам. Его можно брать с собой во время поездок за границу, не беспокоясь о необходимости декларирования наличных.

Выбор тарифа

Финансовая организация предлагает несколько вариантов дебетовок. Отличаются они не только по внешнему оформлению. Стоимость изготовления и обслуживания, доступные кешбэки и льготы, проценты, начисляемые на остаток, — все эти характеристики могут быть разными. От них напрямую зависит, насколько удобно и выгодно клиенту будет пользоваться продуктом.

Определиться с оптимальным тарифом и заказать выпуск карты в режиме онлайн можно на сайте Banki.ru. Наш проект является партнером этого банка, поэтому, отправляя интернет-заявку, потребители могут рассчитывать на получение дополнительных бонусов, например, бесплатное смс-информирование, дешевое изготовление, доступ к разным акциям.