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Дебетовые карты в Актив Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Актив Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

5 дебетовых карт

Mastercard Gold «Mastercard Gold» — Актив Банк
Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 5,25% 0 нет нет
доллар США до 0,5% 0 нет нет
евро до 0,1% 0 нет нет
Мир Классическая «Мир Классическая» — Актив Банк
Мир
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 5,25% 0 нет нет
Мир Классическая «Мир Классическая» — Актив Банк
Мир (неименная)
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Мир Классическая «Мир Классическая» — Актив Банк
Пенсионная Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5% 0 нет нет
Мир Классическая «Мир Классическая» — Актив Банк
Социальная
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Актив Банка

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