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Славия, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая

Mastercard Standard — Славия
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 800 ₽
  • Mastercard Standard — Славия
  • Visa Classic — Славия
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Classic
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • индивидуальный дизайн
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Выпуск и обслуживание
800 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 100 руб.
  • 0,6% - в банкоматах Промсвязьбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 100 руб.
  • 0,6% - в ПВН Промсвязьбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах: 300 000 руб. в день
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 90 руб. / 3 долл. / 3 евро ежемесячно;
  • конвертация - по курсу ЦБ, комиссия - 1% от суммы наличных операций
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • индивидуальный дизайн;
  • пониженная комиссия за получение наличных в устройствах Промсвязьбанка
Минусы
  • крупная комиссия за СМС-информирование;
  • высокая стоимость обслуживания валютных карт
Дата актуализации
05.02.2019 15:53
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 6 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Славия»
Адрес
117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 5а
Сайт
www.slaviabank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 9
Банкоматы 2
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Телефоны
(495) 969-24-15