Московский банк «Славия» учрежден в 1994 году. Первыми акционерами выступили АОЗТ «Оллтрейд», ТОО «Камиль и Ко», Международный Банк Идей и Московская ассоциация международного сотрудничества деятелей культуры. В мае 1999 года кредитная организация чуть было не лишилась лицензии из-за несвоевременного предоставления отчетности в регулирующие органы. У «Славии» также возникали трудности со вступлением в систему страхования вкладов: банку удалось вступить в АСВ лишь к сентябрю 2005 года, после подачи апелляции в ЦБ РФ. Летом 2014 года в СМИ проходила информация об обысках в офисах кредитной организации. По информации банка, в августе 2014 года правоохранительными органами были проведены следственные мероприятия в отношении юридических лиц, которые имели счета в Славии в 2010 году и не являлись прямо или косвенно связанными с банком лицами.

Основными владельцами банка на текущий момент являются индивидуальный предприниматель, председатель совета директоров банка Асад Мехдиев (54,15%), Дильшад Багирова (24,36%), Владимир Кочетков (7,88%), гендиректор и совладелец «СВХ Мега», член совета директоров Александр Ивашенков (3,72%), гражданка Канады Роксолиана Мельник (8,40%) и Александр Лучин (1,49%).

Асад Мехдиев и Александр Лучин являются также совладельцами компании ООО «Олэксис» (41,51% и 8,81% соответственно), основной сферой деятельности которой является прочее финансовое посредничество и сдача в наем собственного недвижимого имущества.

Сеть обслуживания и продаж кредитной организации насчитывает четыре филиала (в Санкт-Петербурге, Люберцах Московской области, Пскове и Нижнем Новгороде), а также пять дополнительных офисов и десять операционных касс вне кассового узла. Среднесписочная численность персонала на 1 октября 2017 года составляла 237 человек. Собственная сеть банкоматов насчитывает 14 устройств. Кроме того, клиенты имеют возможность без комиссии снимать денежные средства в устройствах банка-партнера Промсвязьбанка.

Основное направление деятельности банка — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов и субъектов малого предпринимательства. Банк обслуживает порядка 2 тыс. юридических и около 3 тыс. физических лиц. В числе корпоративных клиентов близкие владельцам таможенные терминалы и склады временного хранения (СВХ), внешнеторговые фирмы. Банк имеет право выступать и гарантом перед таможенными органами.

Физическим лицам банк предлагает вклады, ипотечное кредитование (в Санкт-Петербурге), кредитование физических лиц — индивидуальных предпринимателей, открытие текущих счетов, интернет-банкинг, пластиковые карты Visa и MasterCard, денежные переводы (Contact, Western Union, «Золотая Корона»), индивидуальные сейфовые ячейки и памятные монеты из драгоценных металлов.

Юридическим лицам доступно классическое кредитование, кредитная линия, овердрафт, банковская гарантия, программы кредитования малого бизнеса, депозиты (в том числе в валюте), услуги РКО (в том числе ДБО), зарплатные проекты, эквайринговое обслуживание банковских карт Visa и MasterCard, таможенные карты, обслуживание внешнеэкономической деятельности.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 4,2% (или 323,5 млн рублей), составив 7,4 млрд рублей на 01.03.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств физических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей прочих активов и совокупного кредитного портфеля.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 38,9% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 40,9% до 38,9%, при этом их номинальный объем сократился на 282,6 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 24,4% до 28,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 213,9 млн рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах сократилась c 22,9% до 21,7%, при этом их номинальный объем сократился на 161,2 млн рублей;

• на отчетную дату доля собственных выпущенных ценных бумаг минимальна (менее 1%).

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 1,5 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 4,2% (или 64,3 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 19,9% и 80,1% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 16,91% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 65,7% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 78,9% и 21,1% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля увеличилась c 64,8% до 65,7%, при этом их номинальный объем сократился на 142,6 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг не изменилась (13,2%), при этом их номинальный объем сократился на 35,5 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в виде выданных межбанковских кредитов;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 8,3% до 12,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 281,4 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 5,5% до 5,7%, при этом их номинальный объем сократился на 975 тыс. рублей;

• доля прочих активов сократилась c 8,2% до 2,8%, при этом их номинальный объем сократился на 425,8 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 4,9 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 142,6 млн рублей (или 2,8%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 94,4%. Согласно отчетности по РСБУ за три квартала 2017 года, структура кредитного портфеля была в основном представлена следующими отраслями экономики: оптовая и розничная торговля — 36%, обрабатывающие производства — 25%, строительство — 20%, операции с недвижимым имуществом — 13%. Кредитный портфель преимущественно краткосрочный: доля кредитов, выданных на срок менее одного года, составляет 53,3%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 5,8% до 5,9%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 5,5%, что не покрывает в полном объеме размер просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 5,6 млрд рублей (114,1% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-заёмщиком Объем привлеченных средств на 01.03.2018 составляет 1,6 млрд рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 22,9 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 43,7 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 94 тыс. рублей.

Совет директоров: Асад Мехдиев (председатель), Анар Казымов, Михаил Утяцкий, Александр Ивашенков, Такуи Сафарова.

Правление: Татьяна Беляева (председатель), Ирина Блохина (главный бухгалтер), Вячеслав Лучин, Сергей Макаров.

