Банк «Славия» уменьшил ставки по вкладам в рублях.

Доходность депозита «Славный Капитал» (от 91 до 364 дней) составит 4—5% годовых (вместо 4,5—5,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Накопи Капитал» (на 181 и 364 дня) оформляется под 4,46—5,08% годовых (прежде — под 4,95—5,56%). Проценты ежемесячно капитализируются.

Минимальная сумма депозитов — 300 тыс. рублей.

«Славный Максимум» (от 700 тыс. рублей на 181 и 364 дня) открывается под 4,7—5,2% годовых (до этого — под 5,2—5,7%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Дополнительные взносы предусмотрены для вклада «Славный Капитал».