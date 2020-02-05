Банк «Славия» уменьшил ставки по вкладам в рублях.

Вклад «Славный капитал» (с 91 до 364 дней) оформляется под 4,95—5,5% годовых (ранее — под 5,2—5,75%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Накопи капитал» (с 181 до 364 дней) открывается под 5,29—5,84% годовых (прежде — под 5,54—6,08%). Проценты ежемесячно капитализируются.

Минимальная сумма депозитов составляет 300 тыс. рублей.

Доходность депозита «Славный максимум» (от 700 тыс. рублей, с 181 до 364 дней) составит 5,56—6,01% годовых (вместо 5,81—6,26%).

Проценты выплачиваются в конце срока.

Дополнительные взносы и расходные операции предусмотрены по депозиту «Славный капитал».