Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов БКС Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|8%
|300 000
|365 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|8,5%
|100 000
|365 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,6%
|10 000 000
|271 день
|
|Доллар США
|3,7%
|200 000
|271 день
|Фунт стерлингов
|1,5%
|200 000
|366 дней
|Евро
|1%
|5 000
|366 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,9%
|10 000 000
|271 день
|
|Доллар США
|3,7%
|100
|271 день
|Фунт стерлингов
|1,5%
|200 000
|366 дней
|Евро
|1%
|5 000
|366 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|8,5%
|300 000
|181 день
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,5%
|5 000
|365 дней
|
|Доллар США
|3%
|100
|365 дней
|Евро
|1,3%
|100
|365 дней
|Фунт стерлингов
|1,1%
|100
|365 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|8%
|10 000
|365 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,15%
|10 000 000
|271 день
|
|Доллар США
|2,3%
|200 000
|366 дней
|Фунт стерлингов
|1,3%
|200 000
|366 дней
|Евро
|0,7%
|5 000
|366 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,45%
|10 000 000
|271 день
|
|Доллар США
|2,3%
|100
|366 дней
|Фунт стерлингов
|1,3%
|200 000
|366 дней
|Евро
|0,7%
|5 000
|366 дней
Похожие продукты других банков: Старооскольский Агропромбанк, Объединенный Банк Республики, Народный Банк.
|Ставка в рублях
|9%
|Срок
|300 дней
|Ставка в рублях
|8,1%
|Ставка в долларах
|4,05%
|Ставка в рублях
|7,4%
|Ставка в долларах
|3,75%
Сегодня одним из инструментов сбережения и накопления финансов для физических лиц выступают срочные вклады в БКС — Инвестиционном Банке, при открытии которых клиент выбирает определенный срок хранения денежных средств на депозитном счете. Разместить денежные средства и получить достойные проценты по вкладам в БКС — Инвестиционном Банке можно как в рублях, так и в иностранной валюте. Процентные ставки по валютным вкладам, как правило, ниже, чем по рублевым. Полученный доход может выплачиваться вкладчику или прибавляться к сумме вклада, т.е. капитализироваться ежемесячно, ежеквартально и т.д. Периодичность выплаты или капитализации процентов прописывается в договоре. В настоящее время популярна услуга оформления заявки на открытие вклада онлайн через сайт банка или «Личный кабинет» в интернет-банке. Самые выгодные ставки Вы найдете на портале Банки.ру!