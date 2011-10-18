Вход

Вклады БКС Банка

изменить банк

Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов БКС Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

9 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8% 300 000 365 дней
  • выплата процентов в конце срока
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,5% 100 000 365 дней
  • выплата процентов в конце срока
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,6% 10 000 000 271 день
  • выплата процентов в конце срока
Подробнее
Доллар США 3,7% 200 000 271 день
Фунт стерлингов 1,5% 200 000 366 дней
Евро 1% 5 000 366 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,9% 10 000 000 271 день
  • выплата процентов в конце срока
Подробнее
Доллар США 3,7% 100 271 день
Фунт стерлингов 1,5% 200 000 366 дней
Евро 1% 5 000 366 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,5% 300 000 181 день
  • выплата процентов в конце срока
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,5% 5 000 365 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 3% 100 365 дней
Евро 1,3% 100 365 дней
Фунт стерлингов 1,1% 100 365 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8% 10 000 365 дней
  • выплата процентов в конце срока
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,15% 10 000 000 271 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 2,3% 200 000 366 дней
Фунт стерлингов 1,3% 200 000 366 дней
Евро 0,7% 5 000 366 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,45% 10 000 000 271 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 2,3% 100 366 дней
Фунт стерлингов 1,3% 200 000 366 дней
Евро 0,7% 5 000 366 дней
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
134 620

Похожие продукты других банков: Старооскольский Агропромбанк, Объединенный Банк Республики, Народный Банк.

Другие продукты: Автокредиты, Кредиты для бизнеса, Ипотека

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

В банках

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще
БКС Банк
лицензия № 101

Продукты банка

Рейтинги

Вклады БКС — Инвестиционного Банка

Сегодня одним из инструментов сбережения и накопления финансов для физических лиц выступают срочные вклады в БКС — Инвестиционном Банке, при открытии которых клиент выбирает определенный срок хранения денежных средств на депозитном счете. Разместить денежные средства и получить достойные проценты по вкладам в БКС — Инвестиционном Банке можно как в рублях, так и в иностранной валюте. Процентные ставки по валютным вкладам, как правило, ниже, чем по рублевым. Полученный доход может выплачиваться вкладчику или прибавляться к сумме вклада, т.е. капитализироваться ежемесячно, ежеквартально и т.д. Периодичность выплаты или капитализации процентов прописывается в договоре. В настоящее время популярна услуга оформления заявки на открытие вклада онлайн через сайт банка или «Личный кабинет» в интернет-банке. Самые выгодные ставки Вы найдете на портале Банки.ру!