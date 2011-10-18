Вход

Вклады Мурманского Социального Коммерческого Банка

изменить банк

Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Мурманского Социального Коммерческого Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

16 вкладов
VIP
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,5% 1 000 000 367 дней
  • выплата процентов ежеквартально
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,25% 1 000 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежеквартально
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6% 5 000 730 дней
  • выплата процентов ежемесячно
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,75% 5 000 730 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,5% 5 000 1100 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,5% 20 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 4,5% 50 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,5% 100 000 730 дней
  • выплата процентов проценты вперед
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,5% 5 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,25% 5 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,5% 5 000 730 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,05% 5 000 730 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,75% 5 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,75% 5 000 366 дней
  • выплата процентов в конце срока
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5% 5 000 1100 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 4,5% 5 000 1100 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
11 194

Похожие продукты других банков: Веста, Джей энд Ти Банк, Газтрансбанк.

Другие продукты: Автокредиты, Кредиты для бизнеса, Кредитные карты, Дебетовые карты, Ипотека

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

В банках

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще
Мурманский Социальный Коммерческий Банк
лицензия № 2722

Продукты банка

Рейтинги

Вклады Мурманского Социального Коммерческого Банка

Вклады Мурманского Социального Коммерческого Банка помогут не только сохранить, но и приумножить ваши сбережения. На странице Мурманского Социального Коммерческого Банка вы сможете увидеть проценты по вкладам, предлагаемые им сегодня. Подробно изучите информацию по условиям депозитов для физических лиц и действующим по ним процентным ставкам и выберите самые выгодные для вас. Советуем обратить внимание на возможность открытия и дальнейшего управления вашим вложением онлайн. Процентные ставки по таким депозитам могут оказаться выгоднее, нежели по открываемым в офисе. Все срочные вклады застрахованы государством. В случае наступления страхового случая гражданам гарантированно выплачивается возмещение по депозитам, объем которых в совокупности не превышает 1,4 млн. рублей в одном банке.