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Кредитные карты Ижкомбанк

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4 кредитные карты

Visa Classic — Ижкомбанк
Карта с овердрафтом
Visa Classic
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 19% индивидуально до 30 дней справка 2-НДФЛ
доллар США 14% индивидуально до 30 дней справка 2-НДФЛ
евро 14% индивидуально до 30 дней справка 2-НДФЛ
Карта с овердрафтом Gold
Visa Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 19% индивидуально до 30 дней справка 2-НДФЛ
доллар США 14% индивидуально до 30 дней справка 2-НДФЛ
евро 14% индивидуально до 30 дней справка 2-НДФЛ
Мир Классическая — Ижкомбанк
Карта с овердрафтом Мир Классическая
Мир Классическая
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 19% индивидуально до 30 дней справка 2-НДФЛ
Мир Премиальная — Ижкомбанк
Карта с овердрафтом Мир Премиум
Мир Премиальная
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 19% индивидуально до 30 дней справка 2-НДФЛ
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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