Банк учрежден в октябре 1990 года в Ижевске на базе Удмуртского республиканского управления Жилсоцбанка СССР. С 2000 года функционировал в форме открытого акционерного общества (ОАО). В 2004 году банк стал сервисным агентом ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», в 2007 году начал выпускать банковские карты международных платежных систем Visa и MasterCard. В октябре 2004 года кредитная организация стала участником системы страхования вкладов. В декабре 2014 года Банк России привлекал кредитное учреждение к административной ответственности за нарушение закона о противодействии легализации (отмыванию доходов), полученным преступным путем, и финансированию терроризма и был оштрафован. В феврале 2015 года банк сменил организационно-правовую форму на публичное акционерное общество.

Банк является головной компанией группы ОАО «АКБ «Ижкомбанк», в состав которой входят ООО «ИКБ — Расчетные системы» (исследование конъюнктуры рынка), ООО «Расчетный центр по сделкам с недвижимостью» (предоставляет комплекс услуг по организации сделок с недвижимостью), ООО «Расчетные системы — Пермь» (техническое и информационное сопровождение проектов).

На сегодняшний день основными бенефициарами банка с долями по 19,98% являются первый заместитель губернатора Смоленской области Михаил Питкевич, сын экс-главы и депутат Госсовета Удмуртской Республики, первый заместитель гендиректора ООО «Комос Групп»*, член совета директоров банка Алексей Пьянков и супруга члена Президиума Госсовета Удмуртской республики, гендиректора ООО «Комос Групп» Андрей Шутова Марина Шутова. В состав акционеров входят также Андрей Осколков (14,99%), член правления Никита Салтыков (6,84%), председатель совета директоров Андрей Шутов (5,00%), члены правления Алексей Наговицын и Игорь Смышляев (по 3,45%), Илья Чукавин (3,45%), председатель правления, член совета директоров Андрей Пономарев (2,79%). На миноритариев приходится 0,07% акций общества.

Головной офис кредитной организации расположен в Ижевске. Сеть продаж представлена 22 дополнительными офисами, одной операционной кассой вне кассового узла и двумя операционными офисами. Банк располагает обширной собственной сетью банкоматов — более 170 устройств и свыше 200 терминалов. Списочная численность персонала на 1 января 2018 года — 436 сотрудников (годом ранее — 493 сотрудника).

Ключевыми корпоративными клиентами являются компании торговли, промышленности, финансовых услуг, строительства, сельского хозяйства, государственные и муниципальные организации. В число корпоративных клиентов в различные периоды входили ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», ГУП УР «Удмуртавтодор», мебельная фабрика «Фабрика Мирлачева», ООО «Комос Групп», ОАО «Сарапульский ликероводочный завод», ОАО «Конструкторское бюро электроизделий XXI века», ОАО «Гарант», АО «Глазовский Дормостстрой» и др. Клиентская база насчитывает около 9,5 тыс. клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и свыше 11 тыс. клиентов — физических лиц.

Юридическим лицам банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание, кредитование (в том числе субъектов малого и среднего бизнеса за счет целевых ресурсов ОАО «МСП Банк»), депозиты, интернет-банкинг, операции на рынке ЦБ, банковские гарантии, зарплатные проекты, факторинг, торговый эквайринг и др.

Физическим лицам доступно РКО, вклады, кредитование (потребительское, автокредитование, ипотека), банковские карты (Visa, MasterCard, «Мир»), денежные переводы («Золотая Корона», Western Union), банковские сейфы, доверительное управление, брокерские услуги и др.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 3,7% (или 408 млн рублей), составив 10,7 млрд рублей на 01.03.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств физических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей совокупного кредитного портфеля и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 62% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 64,4% до 62%, при этом их номинальный объем сократился на 520,7 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 19% до 20,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 54,8 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 1,3 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 0,9% (или 11,4 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 12% и 88% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 15,93% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 45,8% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 78,3% и 21,7% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля сократилась c 48,1% до 45,8%, при этом их номинальный объем сократился на 438,9 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 15,5% до 16,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 30,4 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 13,4% до 18,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 500 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 14,4% до 12,2%, при этом их номинальный объем сократился на 298,9 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 3,2% до 3,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 3,8 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 5,4% до 3,7%, при этом их номинальный объем сократился на 204,5 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 4,9 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 438,9 млн рублей (или 8,2%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 66,6%. Согласно отчетности по МСФО за 2017 год, в корпоративном кредитном портфеле преобладали ссуды, предоставленные предприятиям торговли (25,2%) и промышленности (22,7%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 68%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 6,8% до 7,5%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 11%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 4 млрд рублей (82,1% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 2 млрд рублей, из которых 900 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 56,1 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 152 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 48,7 млн рублей.

Совет директоров: Андрей Шутов (председатель), Андрей Балашов, Андрей Волков, Андрей Пономарев, Алексей Пьянков.

Правление: Андрей Пономарев (председатель), Александр Веретенников, Алексей Наговицын, Никита Салтыков, Игорь Смышляев.

* ООО «Комос Групп» — один из крупнейших в России агрохолдингов с полным производственно-сбытовым циклом. Создан в 2003 году как крупнооптовое звено ОАО «Удмуртнефтепродукт» под наименованием ООО «Трейдинговая компания «Удмуртнефтепродукт». В апреле 2007 года в связи с расширением сферы деятельности холдинга в части производства и реализации продукции сельхозтоваропереработки, продуктов питания и создания федеральной компании было принято решение о переименовании в ООО «Комос Групп». Продукция компании представлена в 54 регионах РФ и трех странах ближнего зарубежья: Республике Казахстан, Республике Беларусь и Туркменистане. Генеральным директором ООО «Комос Групп» выступает член Президиума Госсовета Удмуртской Республики Андрей Шутов.

