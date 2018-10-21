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Дебетовые карты в Ижкомбанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Ижкомбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

8 дебетовых карт

Visa Classic «Карта быстрой выдачи» — Ижкомбанк
Express card
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,01% 0 нет
  • другое
Visa Classic «Карта быстрой выдачи» — Ижкомбанк
Salary card
Visa Classic , Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,01% 0 нет
  • другое
MasterCard Virtual «Виртуальная» — Ижкомбанк
Виртуальная
Mastercard Virtual
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,01% 0 нет
  • другое
Visa Classic — Ижкомбанк
Комфортная
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,01% 500 нет
  • другое
доллар США 0,01% 7 нет
  • другое
евро 0,01% 6 нет
  • другое
Visa Gold — Ижкомбанк
Комфортная Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,01% 1 500 нет
  • другое
доллар США 0,01% 22 нет
  • другое
евро 0,01% 19 нет
  • другое
Мир Классическая — Ижкомбанк
Комфортная Мир Классическая
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,01% 1 500 нет
  • другое
Мир Премиальная — Ижкомбанк
Комфортная Мир Премиальная
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,01% 2 500 нет
  • другое
Мир Классическая «Социальная» — Ижкомбанк
Социальная
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4% 0 нет
  • другое
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Ижкомбанка

Оценка: 5
Обратилась в банк по вопросам Школьной карты. И была приятно удивлена отношением к клиентам! В хорошем смысле!
Хочу выразить Огромную Благодарность сотрудникам банка, отделение... Весь отзыв
Все отзывы
5 328

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