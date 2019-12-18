Детская карта Tinkoff Junior от Тинькофф Банка

Mastercard World «Tinkoff Junior» — Тинькофф Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • бонусная программа
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Бонусы
  • другое

программа Tinkoff Junior: начисление бонусов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно использовать для компенсации стоимости покупок по курсу 1 бонус = 1 руб. для оплаты любых покупок в интернете и в категории: "Кафе, Рестораны, Фастфуд":

  • 2% по операциям покупок в сети Интернет;
  • 1% по операциям оплаты услуг в категориях «Кино», «Концерты», «Театры», совершенных в разделах платежей и переводов Интернет-Банка и/или Мобильного Банка;
  • 1% за прочие покупки;
  • до 30% за покупки у партнеров;
  • макс. 2 000 бонусов

90 дней - срок действия бонусов
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0% при снятии до 20 000 руб.;
  • 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 20 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка

не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% при снятии до 20 000 руб.;
  • 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 20 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% при снятии до 20 000 руб.;
  • 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 20 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно
Дата актуализации 18.12.2019 15:28
Возраст от 7 до 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 18.12.2019 15:28
Плюсы
  • Бесплатное обслуживание карты;
  • Наличие бонусной программы;
  • Отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков в пределах лимита;
  • Бесплатное СМС-информирование;
Особые ограничения
  • для оформления карты для ребёнка, родителю/опекуну нужно иметь любую действующую дебетовую карту Банка Тинькофф или при выпуске Tinkoff Junior автоматически выпускается Tinkoff Black с отдельным счётом, связанным с Tinkoff Junior;
  • для ребёнка доступно специальное приложение Tinkoff Junior, в котором он может отслеживать информацию по карте
Дата актуализации 18.12.2019 15:28
Оформить карту
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Детская карта Tinkoff Junior» в 1 городе России
32
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Справочная информация
АО «Тинькофф Банк»
Адрес
123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
ОГРН
1027739642281
Сайт
www.tinkoff.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1
Банкоматы 212
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 555-77-78 — горячая линия по кредитным картам
8 800 555-22-77 — горячая линия по вкладам и счетам

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