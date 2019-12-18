Детская карта Tinkoff Junior от Тинькофф Банка
Mastercard World «Tinkoff Junior» — Тинькофф Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|
|Технологические особенности
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|Бонусы
|
программа Tinkoff Junior: начисление бонусов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно использовать для компенсации стоимости покупок по курсу 1 бонус = 1 руб. для оплаты любых покупок в интернете и в категории: "Кафе, Рестораны, Фастфуд":
90 дней - срок действия бонусов
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 ₽
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
|Снятие наличных в ПВН банка
|
не предусмотрено
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|18.12.2019 15:28
|Возраст
|от 7 до 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|18.12.2019 15:28
|Плюсы
|
|Особые ограничения
|
|Дата актуализации
|18.12.2019 15:28
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Детская карта Tinkoff Junior» в 1 городе России
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Справочная информация
АО «Тинькофф Банк»
- Адрес
- 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
- ОГРН
- 1027739642281
- Сайт
- www.tinkoff.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 555-77-78 — горячая линия по кредитным картам8 800 555-22-77 — горячая линия по вкладам и счетам