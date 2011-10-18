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Дебетовые карты в Челябинвестбанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Челябинвестбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

9 дебетовых карт

MasterCard Gold — Челябинвестбанк
Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 500 нет нет
доллар США нет 38 нет нет
евро нет 34 нет нет
MasterCard Cirrus/Maestro — Челябинвестбанк
Maestro
Mastercard Maestro
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 200 нет нет
Mastercard Platinum — Челябинвестбанк
Mastercard Platinum c cash back
Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 1 000 есть нет
Virtual
Mastercard Virtual
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
доллар США нет 0 нет нет
евро нет 0 нет нет
MasterCard Gold «Бесконтактная» — Челябинвестбанк
Бесконтактная Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 000 нет нет
доллар США нет 46 нет нет
евро нет 41 нет нет
MasterCard Standard «Бесконтактная» — Челябинвестбанк
Бесконтактная классическая
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 700 нет нет
доллар США нет 15 нет нет
евро нет 15 нет нет
Мир Классическая — Челябинвестбанк
Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 200 нет нет
Мир-Maestro — Челябинвестбанк
Мир-Maestro
Мир-Maestro
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 200 нет нет
Мир — Челябинвестбанк
Социальная / Пенсионная
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 2% 0 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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