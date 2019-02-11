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Живые деньги
Мир Премиальная — Россия
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 1 200 ₽
- cash back 1%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- бесконтактная оплата проезда (БОП)
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
оплата проезда в метро Санкт-Петербурга
Cash Back
1%
- начисляется при оплате товаров и услуг в течение расчетного месяца на сумму от 3 000,01 руб. (макс. - 10 000 руб. в месяц)
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 3% до 6%
3% годовых начисляется при сумме операций оплаты товаров и услуг в течение расчетного месяца на сумму от 3 000,01 р., 6% годовых начисляется при выполнении одновременно следующих условий в течение расчетно месяца: совершение операций оплаты товаров и услуг на сумму от 30 000,01 р. и среднедневной остаток на счете банковской карты составляет не менее 30 000,01 руб., но не более 300 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 1 200 ₽
плата за обслуживание взимается ежемесячно в размере 100 руб., при среднедневном остатке на счете карты или совершении операций по оплате товаров/услуг в расчетном месяце не менее 30 000,01 руб. плата не берется
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% при сумме снятия до 30 000 руб. в месяц;
- 1%, мин. 150 руб. при сумме снятия от 30 000,01 руб. до 500 000 руб.;
- 5%, мин. 150 руб. при сумме снятия свыше 500 000 руб. в месяц,
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% при сумме снятия до 30 000 руб. в месяц;
- 1%, мин. 150 руб. при сумме снятия от 30 000,01 руб. до 500 000 руб.;
- 5%, мин. 150 руб. при сумме снятия свыше 500 000 руб. в месяц,
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 150 руб.;
- 5%, мин, 150 руб. при сумме снятия свыше 500 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 150 руб.;
- 5%, мин, 150 руб. при сумме снятия свыше 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 45% годовых;
- СМС-информирование - 60 руб. в месяц;
- смена ПИН-кода - 30 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете;
- возможность отмены платы за обслуживание при выполнении определенных условий
Особые ограничения
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
11.02.2019 13:03
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Живые деньги» в 49 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный Банк «Россия»
- Адрес
- 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, литер А
- Сайт
- www.abr.ru
- Отделения и банкоматы
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