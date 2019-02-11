Начисление процентов на остаток средств на счете

3% годовых начисляется при сумме операций оплаты товаров и услуг в течение расчетного месяца на сумму от 3 000,01 р., 6% годовых начисляется при выполнении одновременно следующих условий в течение расчетно месяца: совершение операций оплаты товаров и услуг на сумму от 30 000,01 р. и среднедневной остаток на счете банковской карты составляет не менее 30 000,01 руб., но не более 300 000 руб.

от 3% до 6%