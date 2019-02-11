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системы Мир Премиальная

Живые деньги

Мир Премиальная — Россия
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 1 200 ₽
  • cash back 1%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • бесконтактная оплата проезда (БОП)
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (Бесконтакт)

оплата проезда в метро Санкт-Петербурга

Cash Back
1%
  • начисляется при оплате товаров и услуг в течение расчетного месяца на сумму от 3 000,01 руб. (макс. - 10 000 руб. в месяц)
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 3% до 6%
3% годовых начисляется при сумме операций оплаты товаров и услуг в течение расчетного месяца на сумму от 3 000,01 р., 6% годовых начисляется при выполнении одновременно следующих условий в течение расчетно месяца: совершение операций оплаты товаров и услуг на сумму от 30 000,01 р. и среднедневной остаток на счете банковской карты составляет не менее 30 000,01 руб., но не более 300 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 1 200 ₽

плата за обслуживание взимается ежемесячно в размере 100 руб., при среднедневном остатке на счете карты или совершении операций по оплате товаров/услуг в расчетном месяце не менее 30 000,01 руб. плата не берется

Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0% при сумме снятия до 30 000 руб. в месяц;
  • 1%, мин. 150 руб. при сумме снятия от 30 000,01 руб. до 500 000 руб.;
  • 5%, мин. 150 руб. при сумме снятия свыше 500 000 руб. в месяц,
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0% при сумме снятия до 30 000 руб. в месяц;
  • 1%, мин. 150 руб. при сумме снятия от 30 000,01 руб. до 500 000 руб.;
  • 5%, мин. 150 руб. при сумме снятия свыше 500 000 руб. в месяц,
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 150 руб.;
  • 5%, мин, 150 руб. при сумме снятия свыше 500 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 150 руб.;
  • 5%, мин, 150 руб. при сумме снятия свыше 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 45% годовых;
  • СМС-информирование - 60 руб. в месяц;
  • смена ПИН-кода - 30 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие cash back;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете;
  • возможность отмены платы за обслуживание при выполнении определенных условий
Особые ограничения
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
11.02.2019 13:03
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Живые деньги» в 49 городах России
4 635
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Справочная информация
АО «Акционерный Банк «Россия»
Адрес
191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, литер А
Сайт
www.abr.ru
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Телефоны
8 800 100-11-11 — единая справочная служба