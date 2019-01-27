Вход

Потребительские кредиты банка «Россия»

изменить банк

Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в банке «Россия», все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

8 потребительских кредитов
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 12,50% до 1 500 000 1 год
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 10 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 12,00% до 3 000 000 1 год
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 10 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 13,50% до 1 000 000 1 год
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 10 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 13,00% до 1 500 000 1 год
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 10 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 12,50% до 1 500 000 1 год
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 10 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 13,50% до 1 000 000 1 год
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 10 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 12,00% до 3 000 000 1 год
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 10 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 13,00% до 1 500 000 1 год
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 10 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Оценка: 5 Проверяется
Хотел бы выразить огромную благодарность Наталье Костонян, очень грамотный и квалифицированный специалист, очень доступно и грамотно объяснила мне все по моим заданным вопросам... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Хочу выразить благодарность сотрудникам центрального отделения Банка "Россия", находящегося на проспекте Кирова, г. Симферополь, а в частности специалисту Костанян Наталье... Весь отзыв
Все отзывы
Кредитный калькулятор в банке «Россия»
56 982

Похожие продукты других банков: Александровский, Енисейский Объединенный Банк, Совкомбанк.

Другие продукты: Кредиты для бизнеса

Кредиты в банках

Популярные предложения

Кредиты банков

Показать еще