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Кредитные карты ЮниКредит Банк

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6 кредитных карт

Mastercard World «Дебетовая» — ЮниКредит Банк
Золотая
Mastercard World
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 19,9% до 1 000 000 до 55 дней требуется
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Visa Platinum «Visa Air» — ЮниКредит Банк
Visa Air
Visa Platinum
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 19,9% до 1 000 000 до 55 дней требуется
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Mastercard World «АвтоКарта» — ЮниКредит Банк
АвтоКарта
Mastercard World
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 19,9% до 300 000 до 55 дней требуется
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Mastercard World Black Edition «АвтоКарта» — ЮниКредит Банк
АвтоКарта Black Edition
Mastercard World Black Edition
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 20,9% до 1 200 000 до 55 дней требуется
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Mastercard World «АвтоКарта Premium» — ЮниКредит Банк
АвтоКарта Premium
Mastercard World Premium
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 19,9% до 1 000 000 до 55 дней требуется
см. условия
Mastercard Standard «Кредитная» — ЮниКредит Банк
Кредитная
Mastercard Standard
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 19,9% до 300 000 до 55 дней требуется
см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах ЮниКредит Банка

Оценка: 5 Проверяется
Неожиданно для себя стал зарплатным клиентом и клиентом покредитной карте ЮКБанка и как следствие появление вопросов разного значения.
Ведущий эксперт ЮКБанка, Ольга Мошкарина... Весь отзыв
Оценка: 4
Я несколько лет являюсь клиентом банка, но никогда не была активным пользователем. Были  дебетовые  карты, но я ими почти не пользовалась, поэтому закрыла их. Спустя... Весь отзыв
Все отзывы
74 660

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