Оценка: Проверяется
Кредитные карты ЮниКредит Банкизменить банк
6 кредитных карт
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 19,9%
|до 1 000 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 19,9%
|до 1 000 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 19,9%
|до 300 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|20,9%
|до 1 200 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 19,9%
|до 1 000 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 19,9%
|до 300 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах ЮниКредит Банка
Оценка: 4
Я несколько лет являюсь клиентом банка, но никогда не была активным пользователем. Были дебетовые карты, но я ими почти не пользовалась, поэтому закрыла их. Спустя... Весь отзыв
Оценка: 5
После полугода общения с М.В-вой (офис на Пятницкой) хочу оставить развернутый отзыв и еще раз её поблагодарить. Сначала пару слов о себе. Вообще-то я клиент не плохой (вежливая... Весь отзыв
74 660
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