Энерготрансбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Кредитная Мирсистемы Мир Классическая
Мир Классическая — Энерготрансбанк
Основные характеристики
- ставка 25% годовых
- кредитный лимит до 500 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
3,5%
Снятие наличных в ПВН банка
3,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
4,5%, мин. 300 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
4,5%, мин. 300 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 50 000 руб. в день, 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- штраф за просрочку платежа - 36,5% годовых;
- пеня за технический овердрафт - в размере двух ставок рефинансирования;
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ; комиссия - 0,5% по безналичным операциям, 2% - по операциям снятия / внесения наличных денежных средств, перевода денежных средств с карты на карту банка;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб.
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 000 до 500 000 ₽
Льготный период
до 50 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
25%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
10% от суммы основного долга
10% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 21 до 65 лет
для женщин: от 21 до 60 лет
для женщин: от 21 до 60 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая процентная ставка;
- отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание;
- льготный период распространяется на покупки и снятие наличных
Минусы
- крупная комиссия за снятие денежных средств в банкоматах / кассах сторонних банков;
- наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах / кассах банка
Особые ограничения
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" (партнерами программы лояльности являются только розничные предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Республики Крым)
Дата актуализации
05.02.2019 10:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная Мир» в 10 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Энерготрансбанк»
- Адрес
- 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83а
- Сайт
- www.energotransbank.com
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Калининград
- Телефоны
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(4012) 59-00-99 — единая справочная