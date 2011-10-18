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Кредитные карты Энерготрансбанк

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4 кредитные карты

Visa Classic — Энерготрансбанк
Кредитная
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 25% до 500 000 до 50 дней требуется
см. условия
Mastercard Gold — Энерготрансбанк
Кредитная Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 25% до 500 000 до 50 дней требуется
см. условия
Мир Классическая — Энерготрансбанк
Кредитная Мир
Мир Классическая
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 25% до 500 000 до 50 дней требуется
см. условия
Visa Electron — Энерготрансбанк
Кредитная (моментальная)
Visa Electron Non-Personalized , Mastercard Unembossed Non-Personalized
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 25% до 500 000 до 50 дней требуется
см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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