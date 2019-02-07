1 кредитная карта

Совесть (карта рассрочки) Visa Prepaid 5 373 заявки за 30 дней Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода российский рубль от 0% до 300 000 до 365 дней не требуется

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.