Оценка: Проверяется
Кредитные карты Киви Банкизменить банк
1 кредитная карта
Совесть (карта рассрочки)
Visa Prepaid
5 373 заявки за 30 дней
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 0%
|до 300 000
|до 365 дней
|не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах Киви Банка
Оценка: 5 Проверяется
предложили оформить карту рассрочки, ну предложили оформил, положил в карман и забыл. через некоторое время оповестили что карта заблокируется если не совершить покупку, ну в общем... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Пользуюсь продуктом Киви Банка - картой рассрочки "Совесть". Подключил услугу "Десятка" - 10 месяцев рассрочки на один месяц. По условиям предоставления услуги через месяц она... Весь отзыв
47 430
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