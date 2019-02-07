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Кредитные карты Киви Банк

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1 кредитная карта

Visa Prepaid «Совесть» — Киви Банк
Совесть (карта рассрочки)
Visa Prepaid
5 373 заявки за 30 дней
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 0% до 300 000 до 365 дней не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах Киви Банка

Оценка: 5 Проверяется
предложили оформить карту рассрочки, ну предложили оформил, положил в карман и забыл. через некоторое время оповестили что карта заблокируется если не совершить покупку, ну в общем... Весь отзыв
Все отзывы
47 430

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